Dammenaar overtuigt tienermeisjes om naaktfoto’s te sturen via Snapchat: jaar voorwaardelijke celstraf

Een 32-jarige man uit Damme heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor aanzetten tot ontucht en bezit van kinderporno.

Op 20 september 2021 vertelde een toen 13-jarige meisje uit Kapellen aan haar papa hoe zij via Snapchat foto’s in ondergoed en pyjama had gestuurd naar een jongen. Daarna had iemand via een ander Snapchat-account ermee gedreigd de foto’s online te zetten als ze zijn seksueel getinte opdrachten niet uitvoerde.

Huiszoeking

Onderzoek wees uit dat de beide accounts toebehoorden aan beklaagde D.R. (32). Tijdens een huiszoeking in augustus 2022 werden op een harde schijf foto’s van minderjarige meisjes aangetroffen. Op sommige beelden was te zien hoe de slachtoffers zichzelf bevredigden. Een meisje uit Paal kon worden geïdentificeerd. Zij was 14 jaar toen ze in 2018 in de val van D.R. liep.

D.R. lokte zijn slachtoffers met profielfoto’s die hij van Instagram had geplukt. Hij gaf zich daarbij uit voor een minderjarige. Op zijn proces gaf de man de feiten toe. “Na de huiszoeking heeft hij meteen hulp gezocht”, pleitte advocaat Rik Demeyer. “Hij kampt met een autismespectrumstoornis en heeft nog een blanco strafblad.”

De Dammenaar kreeg maandag een jaar voorwaardelijke celstraf. Hij moet onder meer zijn therapie voortzetten. Aan het meisje uit Kapellen en haar vader moet D.R. respectievelijk 1.000 en 250 euro schadevergoeding betalen. (AFr)