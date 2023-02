Celstraffen gevorderd voor Club Brugge-hooligans die Manchester City-fan voor dood achterlieten

De Gentse correctionele rechtbank heeft maandag de zaak behandeld van de vijf verdachten van de agressie op een 65-jarige fan van Manchester City, die eind 2021 in coma werd geslagen op de parking langs de E40 in Drongen. Het openbaar ministerie vorderde 42 maanden cel voor de 21-jarige man die de sjaal van het slachtoffer afnam in de tankshop, en drie jaar cel voor de 24-jarige man die hem een slag gaf, waardoor hij op zijn achterhoofd viel.

De drie andere verdachten riskeren tot zes maanden cel voor schuldig verzuim. Alle verdachten hadden cocaïne gebruikt, zo bleek uit het onderzoek.

Sjaal afgenomen

De feiten gebeurden dinsdagavond 19 oktober 2021 op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 65-jarige Guido De Pauw uit Ninove droeg een sjaal van Manchester City en was na de Champions Leaguewedstrijd tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens het onderzoek en camerabeelden werd zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen door de 21-jarige verdachte en stapte die ermee naar buiten. De Pauw vroeg zijn sjaal terug maar tijdens de confrontatie kreeg hij een zware slag van de 24-jarige verdachte, en belandde hij met zijn achterhoofd op de grond. Hij liep daarbij hersenschade op. De politie pakte vijf mannen op.

Schuldig verzuim

Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim omdat ze het slachtoffer niet geholpen hadden, maar vrijgelaten onder voorwaarden. De man die de sjaal afnam en de man die de agressie pleegde, werden aangehouden door de onderzoeksrechter, en later ook vrijgelaten onder voorwaarden. Ze werden door de raadkamer verwezen voor diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden, maar de rechtbank vroeg de man die de agressie pleegde om zich ook te verdedigen voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.