Buschauffeur uit Diksmuide filmt naakte jongedame in zwembad: opschorting van straf, maar werk kwijt

Een 50-jarige buschauffeur uit Diksmuide kreeg van de strafrechter in Veurne de gunst van de opschorting onder voorwaarden nadat hij een 20-jarige studente naakte filmde onder een kleedhokje in het zwembad van Diksmuide. Op zijn telefoon werden nog foto’s gevonden van onbekende vrouwen die onder hun rokken werden gefilmd. O.D. speelde door de feiten zijn werk kwijt als buschauffeur. Hij moet het meisje 2.621 euro schadevergoeding betalen. “Mijn studies zijn mislukt en ik schaam me enorm”, sprak het meisje.

De feiten gebeurden in januari vorig jaar in het zwembad De Pluimen in Diksmuide. Zoals vaker ging de nu 20-jarige jongedame er zwemmen. “In het zwembad had ze de beklaagde al herkend, omdat hij de vader is van een klasgenoot van haar”, sprak Els Leenknecht, de advocaat van de studente. “Toen ze naar huis wilde gaan en zich wou omkleden zag ze plots een GSM onder het kleedhokje priemen en zag ze hoe ze gefilmd werd. Ze was toen naakt. Ze heeft onmiddellijk hulp gezocht bij het onthaal en herkende haar filmer als de vader van haar klasgenoot. Hij is buschauffeur en ze ziet hem regelmatig. Ze zit tot op vandaag met een onverwerkt trauma en is al een jaar in therapie. Ze durft zelfs niet meer gaan zwemmen. “

Enorme schaamte

Ook de 20-jarige jongedame nam het woord. “De impact op mij is enorm en wat er gebeurde heeft op veel gebieden invloed. Ik weet niet of hij dat beseft”, snikte het meisje. “Ik heb een relatie van 6 jaar en heb het sindsdien moeilijk met affectie. Ook op mijn studies had het invloed want ik haalde nadien slechtere punten. Intussen zijn mijn examens zelfs mislukt. Maar bovenal heb ik een gevoel van enorme schaamte. Ik ben ook het enige slachtoffer dat hier is. De andere vrouwen die hij filmde maar niet herkend konden worden weten zelfs niet eens van de zaak. Dat maakt het extra erg.”

Voor die feiten werd O.D. vrijgesproken omdat door een hiaat in de strafwet het stiekem filmen van niet-ontblote lichaamsdelen momenteel niet strafbaar is. Voor de het naakt filmen van de studente riskeerde de man 1 jaar cel.

Werk kwijt

Nadat het proces al gepleit was vroeg zijn advocaat Thomas Bailleul om de heropening van de debatten. “Intussen is zijn werkgever immers op de hoogte en daar werd hij om dringende reden ontslagen. Dat vechten we aan via de arbeidsrechtbank want dat kan zomaar niet. Maar dit bewijst wel dat de sociale gevolgen voor mijn cliënt ook enorm groot zijn. Hij weet helemaal niet wat hem bezielde want hij had een goed huwelijk, en heeft een dochter van dezelfde leeftijd. Dit zal nooit meer gebeuren. Hij gedraagt zich anders perfect in de samenleving.”

Ook O.D. excuseerde zich nog bij het meisje. Hij kreeg de gunst van de opschorting onder voorwaarden en moet zich laten begeleiden. Het meisje moet hij 2.621 euro schadevergoeding betalen. (JH)