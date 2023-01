Brugse fietser gaat door het lint na opmerking over vermoorde moeder: parket eist vier maanden cel

Een 28-jarige Bruggeling en een 57-jarige man uit Knokke-Heist staan voor de Brugse strafrechtbank terecht voor wederzijdse slagen en verwondingen. Tijdens een geval van verkeersagressie ging de Bruggeling door het lint na een opmerking over zijn moeder, die in 2015 vermoord werd.

Op 19 januari vorig jaar kwam het op het kruispunt van de Sint-Pieterskaai en de Blankenbergse Steenweg in Brugge net niet tot een aanrijding tussen fietser M.V. (28) uit Brugge en de wagen van Y.B. (57) uit Knokke-Heist. De fietser besloot de wagen te volgen en ter hoogte van een winkelcentrum kwam het tot een confrontatie. Bruggeling M.V. stapte met een gesloten springmes af op Y.B. en gaf hem een vuistslag. Omstanders kwamen tussenbeide maar de Bruggeling wist van geen ophouden, sloeg twee keer op de wagen en uitte ook bedreigingen. Uiteindelijk gaf Y.B. hem op zijn beurt een slag met de vlakke hand in het gezicht.

Het openbaar ministerie vroeg vier maanden celstraf met uitstel voor de Bruggeling, die nog een blanco strafblad heeft. “Hij is niet agressief maar toen de bestuurder hem vroeg of zijn moeder hem zo had opgevoed, werd het zwart voor zijn ogen”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Zijn moeder werd immers vermoord. Hopelijk kan een opschorting volstaan.” De vrouw werd in 2015 gedood door haar broer, die hiervoor geïnterneerd werd.

Y.B., die eerder al twee correctionele veroordelingen opliep, riskeert drie maanden celstraf met uitstel. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. “Mijn cliënt werd bespuwd en voelde zich bedreigd door dat mes”, pleitte hij. De rechtbank doet uitspraak op 8 maart. (AFr)