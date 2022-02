Bredenaar klopt ex-buurman schedelbreuk met metalen honkbalknuppel: 30 maanden voorwaardelijke celstraf

Een 24-jarige Bredenaar heeft in de Brugse rechtbank dertig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zware slagen aan zijn voormalige buurman. Hij ging het slachtoffer te lijf met een honkbalknuppel. Die hield daar een schedelbreuk aan over.

Toen S.D. nog op een appartement woonde in Blankenberge kreeg hij het geregeld aan de stok met zijn bovenbuurman. De politie moest meermaals tussenbeide komen. Omdat hij voortdurend overlast veroorzaakte werd S.D. uiteindelijk uit zijn flat gezet. De man gaf zijn bovenbuur hiervoor de schuld en besloot wraak te nemen.

Maandenlang werkonbekwaam

Op 30 december 2018 keerde D. terug naar zijn vroegere woning en trapte er de gemeenschappelijke toegangsdeur in. Vervolgens deed hij hetzelfde met de voordeur van zijn ex-buurman, die kon vluchten.

Op 7 januari 2019 trapte S.D. opnieuw de deuren in en sloeg hij het slachtoffer met een metalen honkbalknuppel op het hoofd. Die hield daar een schedelbreuk aan over en was maandenlang werkonbekwaam.

Psychoses

Amper een maand later stampte S.D. nog maar eens de deuren van het appartementsgebouw in. “Deuren intrappen, is klaarblijkelijk de specialiteit van meneer”, sneerde procureur Mike Vanneste.

Meester Maya Vanden Bogaere stuurde met succes aan op voorwaarden. “Hij was dakloos, kampte met psychoses en werd een tijdje gecolloqueerd”, pleitte ze. “Intussen is hij in behandeling en gaat het heel wat beter.”

Het slachtoffer kreeg 3.000 euro voorlopige schadevergoeding toegekend. (AFr)