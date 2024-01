Brandstichter blijft brand aan huis milieu-inspecteur ontkennen

Een 48-jarige man uit Roeselare blijft de brandstichting bij de gezinswoning van milieu-agent Dimitri Geerolf uit Staden ontkennen. Hij werd aan de galg gepraat door zijn ex, die hem ook betichtte van brandstichting bij een ex-werkneemster, maar ook dat ontkent hij.

De brand in de woning van de familie Geerolf ontstond op 26 oktober 2014. Het toen elfjarig dochtertje van vader Dimitri merkte rond halfvier ‘s nachts als eerste de brand op en maakte haar ouders wakker. Achteraf bleek dat er brand gesticht werd in een berghok naast de woning. Milieu-agent Geerolf vreesde meteen dat het iets met zijn beroep te maken had. Wraak lijkt nu ook het motief te zijn van brandstichter G.O.

Twee feiten opgebiecht

Die had enkele jaren voor de feiten een aanvaring met Geerolf toen die hem een GAS-boete van 250 euro gaf voor het verbranden van frituurolie. De feiten kwamen aan het licht toen de ex van G.O. in 2020 aan de politie verklaarde dat haar ex twee branden had opgebiecht: één aan de familie Geerolf in Staden en één in een tuinhuis van een ex-werkneemster die hem nog geld moest. Voor die laatste werd hij vrijgesproken en een brandstichting aan café Pergola in Roeselare bleek verjaard. Hij kreeg drie jaar en ging in beroep.

Rancuneus

Maar de ex was de enige aan wie hij de brandstichtingen had opgebiecht, en toen hij in 2020 bij de politie werd opgeroepen, wist hij meteen hoe de vork aan de steel zat. “Hij schreef één euro over op de rekening van zijn ex, met de vermelding 1207, het inlichtingennummer van Proximus”, zei de procureur-generaal. Voor haar is het zonneklaar dat de man verantwoordelijk is voor de branden bij de familie Geerolf en in het tuinhuis. Ze omschreef hem als rancuneus en iemand met een kort lontje. Ze vorderde opnieuw drie jaar cel.

“Enkele minuten nadat de brand in het tuinhuis werd ontdekt, werd hij geflitst. Hij zei dat hij van zijn frituur in Moorslede kwam, maar dat is ongeloofwaardig, want die frituur is dicht op maandag”, aldus de advocaat van de verzekering. Bovendien werd zijn GSM opgemerkt door de mast vlakbij. “En waarom gelooft de rechter zijn ex-vriendin wel voor de brand op de milieu-inspecteur, maar niet voor de brand in het tuinhuis?” Voor hem is alles samen ook bewezen dat de brand in het tuinhuis van zijn ex-werkneemster bewezen is en vorderde 18.000 euro schadevergoeding.

Ongeloofwaardig

Zelf vraagt zijn advocaat de vrijspraak over de hele lijn en verwijt de speurders een tunnelvisie. “De wraakactie voor de frituurolie is absurd. De GAS-boete van 250 euro dateerde van vier jaar eerder.” Via een expert trok hij de mastbevragingen van de GSM in twijfel. “Het kan niet”, beslit de expert. Ook de verklaring van de ex noemt zijn advocaat ongeloofwaardig. “De laatste jaren leefden ze naast elkaar. Waarom zou hij haar dan in vertrouwen hebben genomen?” Voor de overschrijving van de ene euro had hij ook een verklaring. “De vrouw had zijn nummer geblokkeerd. Door middel van de overschrijving wou hij haar aandacht wekken om contact op te nemen met hem. Dat was helemaal geen bedreiging.”

Hij gaat voor de volledige vrijspraak, ook dus voor de brandstichting aan het huis van de familie Geerolfs. Uitspraak op 28 februari. (OSM)