Boete van 4.000 euro voor koppel uit Zonnebeke dat “PMD-zakken niet kent”

Een ouder echtpaar uit Zonnebeke moet van de rechter een boete van 4.000 euro betalen voor het illegaal verbranden van afval. Aan hun woning verbrandden ze al jarenlang hun huishoudelijk afval in een kachel. “PMD-zakken bleken ze niet te kennen”, aldus de openbare aanklager.

Op 16 oktober 2021 kaartten buurtbewoners aan dat er op een hoeve afval verbrand werd, met rook- en geurhinder tot gevolg. Toen de politie enkele dagen later een controle uitvoerde, was de kachel in de tuin opnieuw aan het branden. Volgens de bewoners ging het enkel om papier en karton. Maar toen de kachel werd geopend, bleek er ook vlees, plastic, een spons, stenen, ijzer en aluminiumfolie in te liggen. Het echtpaar gaf te kennen dat ze dit al 18 jaar deden. Van PMD-zakken hadden ze nog niet gehoord.

“Moeilijk uit te leggen”

De controle bracht hen niet op andere gedachten, getuige een nieuwe melding enige tijd nadien. Volgens hun advocaat zag het echtpaar de ernst er niet van in. “Ze zijn zeventig jaar en hebben heel hun leven hard gewerkt in de agrarische sector. Ze wonen op den buiten en het is moeilijk om hen uit te leggen dat wat vroeger kon, nu niet meer mag. Ze hebben ondertussen wel PMD-zakken aangeschaft en gebruiken die”, zo verdedigde hij hen. (LSi)