Bendeleidster krijgt twee jaar cel met uitstel voor uitbuiting werkkrachten

Een Chileense vrouw uit Deurne heeft in de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen. Emilia A. stond aan het hoofd van een bende die zich schuldig maakte aan sociale dumping en uitbuiting van veertien Spaanse en Marokkaanse werkkrachten op Belgische bouwwerven, onder meer in Lauwe en Roeselare.

Nieuw rusthuis Lauwe

De praktijken kwamen in 2016 aan het licht na een controle op de bouwwerf van het nieuwe rusthuis in Lauwe. Vier arbeiders deden er hun beklag over hun werk- en leefomstandigheden.

Onderzoek leidde de speurders de 51-jarige Emilia A. uit Deurne. De Chileense stond aan het hoofd van een criminele organisatie die via krantenadvertenties Spaanse en Marokkaanse werkkrachten ronselde in Spanje om in België te komen werken.

Aftandse chalets

“De slachtoffers werd een maandloon van 1.800 euro en een deftig onderkomen beloofd”, verduidelijkte arbeidsauditeur Evi De Clercq. “Maar van die beloftes kwam niets in huis.”

De arbeiders kregen amper loon en kregen als excuus veelal te horen dat de hoofdaannemer nog niet betaald had. Ze verbleven in aftandse chalets in Bernissart en Sint-Niklaas en kregen soms wat geld toegestopt voor de supermarkt.

Spaanse brievenbusfirma’s

Voor haar ronselpraktijken liet Emilia A. zich bijstaan door haar echtgenoot Pedro A. (47) en twee kompanen. De slachtoffers werden op papier ingeschreven bij drie Spaanse brievenbusfirma’s, maar werkten in de praktijk via detachering voor de Brusselse firma VS Constructor.

De Bulgaarse zaakvoerder, Veselin S. (37), regelde samen met twee Bulgaarse kompanen de contacten met de hoofdaannemers. Ook op de werf van het zwembad in Roeselare zette de bende mensen in.

De beste bedoelingen

Enkel het koppel uit Deurne, dat tien maanden in voorhechtenis zat, kwam opdagen voor het proces. Volgens hun advocaten was van een criminele organisatie geen sprake. “Maar we kunnen niet ontkennen dat ze fouten maakten”, pleitte meester Walter Damen.

“We hebben in het dossier ook de foto’s gezien van het vuil en het ongedierte in die chalets. Nochtans zijn zij met de beste bedoelingen van start gegaan. Maar zij waren juridisch en administratief niet voldoende onderlegd.”

Celstraffen en werkstraf

De rechter achtte alle feiten evenwel bewezen en veroordeelde Emilia A. tot twee jaar celstraf met uitstel. Haar echtgenoot komt weg met 120 uur werkstraf.

Brusselaar Veselin S. en drie ronselaars kregen elk twaalf maanden celstraf met uitstel. De zevende beklaagde kreeg zes maanden cel, de helft met uitstel. (AFr)