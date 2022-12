Beernemse kinderverkrachter die woning vijftienjarig meisje binnendrong stemt in met chemische castratie

Een 43-jarige Beernemnaar, die ondanks een veroordeling voor kinderverkrachting de woning van een vijftienjarige meisje binnendrong, moet zich chemisch laten castreren. Dat heeft de Brugse strafrechtbank beslist. Wim V. had met de maatregel ingestemd nadat de gerechtspsychiater geoordeeld had dat therapie geen enkele zin meer heeft.

“Ik ben blij dat ik betrapt werd want ik weet niet of ik mijn mentale ‘stopknop’ had kunnen indrukken”. Tijdens zijn verhoor op 24 april klonk Wim V. duidelijk opgelucht dat de moeder van een vijftienjarig meisje hem de nacht ervoor had kunnen klissen nadat hij op kousenvoeten hun woning was binnengedrongen. Een week eerder had de veertiger ook al met het meisje afgesproken om samen naar de Oedelemse kermis te gaan. En hoewel hij daar naar eigen zeggen geen seksuele doelstellingen mee had, bekende hij wel dat hij zich seksueel aangetrokken voelde tot haar. Het meisje gebruikte uiteindelijk een smoes om van hem af te raken.

Geen proefstuk

Wim V. bleek lang niet aan zijn proefstuk toe. In 2006 kreeg hij vijf jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd voor verkrachting van een minderjarig meisje. In 2015 kreeg hij achttien maanden effectief voor inbraak en woonstschennis en datzelfde jaar kreeg hij nog eens twee jaar effectief voor aanranding van een minderjarige. In augustus 2020 herviel hij in zijn oude gewoonten en achtervolgde hij per fiets met gedoofde lichten twee vijftienjarige meisjes die hij op café in Beernem had gespot. Ook het meisje wiens huis hij binnendrong had hij leren kennen in een café waar hij bijkluste. Na die feiten werd V. aangehouden en zat hij zeven maanden in de cel.

Volgens de gerechtspsychiater heeft therapie geen enkele zin meer voor de beklaagde. Toch drong Kris Vincke, de advocaat van V., aan op probatievoorwaarden. Met succes, want de rechter legde V. maandag twee jaar voorwaardelijke celstraf op. De man moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken en stemde ook in met chemische castratie. Hierbij wordt zijn libido met medicijnen onderdrukt. Daarnaast is hij voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij ook tien jaar lang niet meer werken met of in het bijzijn van minderjarigen. (AFr)