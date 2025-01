Automobilist rij-ongeschikt verklaard na zes positieve speekseltesten: “Betekent einde van zijn job”

Een 36-jarige man uit Kortrijk is voorlopig niet meer in staat om met de auto te rijden. Dat is alvast het oordeel van de politierechter. Ze verklaarde hem rij-ongeschikt nadat hij maar liefst zes positieve speekseltesten aflegde. “Maar op vandaag is hij clean”, probeerde advocaat Jan Droogné nog tevergeefs.

Op 24 maart 2024 zag Christophe V. in Harelbeke een politiecontrole voor zich opdoemen. Hij probeerde die nog te ontwijken, maar ontsnapte niet. “Hij reed zonder geldig rijbewijs rond en testte positief op cocaïne”, aldus de openbare aanklager.

De auto van de man werd in beslag genomen. Hij kon die bij de politie afhalen, op voorwaarde dat hij eerst een negatieve speekseltest aflegde. Tot vijf keer toe lukte dat niet. “Ik ben pas eind november, begin december met drugs gestopt”, gaf V. aan de politierechter toe. “Maar op vandaag is hij clean”, toonde advocaat Droogné met een negatieve urinetest aan. “Een rij-ongeschiktheid betekent het einde van zijn tewerkstelling. Hij moet elke dag de baan op.”

Vonnis

Voor de politierechter was het evenwel duidelijk dat V. een tijdje van de baan moet afblijven. Ze verklaarde hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens zes maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij zes maanden drugsvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Daarbovenop sprak de politierechter ook een rijverbod van één maand en een boete van 880 euro uit. (LSi)