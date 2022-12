ASSISEN Beschuldigde in zaak-bonenmoord: “Ik zag geen andere uitweg, ze moest eraan”

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) uit Lauwe, die beschuldigd wordt van de gifmoord op zijn partner Dana Van Laeken (36) in oktober 2018, heeft voorzitter Pascale Clauw de beschuldigde verhoord. Die drukte zijn spijt uit, al lijkt die relatief te zijn. “Als ik zie hoe mijn dochter open gebloeid is sinds de dood van haar moeder”, liet hij zich ontvallen.

Zoals gebruikelijk werd de beschuldigde eerst ondervraagd over zijn jeugd en over hoe hij het slachtoffer leerde kennen. “We spraken af op de Foute Party in Gent. Het klikte en we gingen samenwonen. Maar toen begonnen de problemen met mijn twee zonen uit een vorig huwelijk. Vooral de jongste kon niets goed doen. Op een dag gooide Dana zelfs met een mes, het belandde in de knie van de oudste”, vertelde Pieter Platteeuw.

Toch kregen de beschuldigde en het slachtoffer samen nog een dochter, A. “Mijn hoop was dat ze zich dan meer met de dochter zou gaan bezighouden en minder met mijn twee zonen. Maar het werd nog erger, ook naar mij toe. Ik heb een paar keren het idee gehad om te vertrekken, maar ik heb het nooit gedaan. Omdat ik bang was om alleen te zijn. En omdat ik bang was voor wat er met de kinderen zou gebeuren”, klonk het.

Betaalde seks

Voorzitter Pascale Clauw wees de beschuldigde erop dat het slachtoffer het gevoel had alle zorg voor de kinderen op zich te moeten nemen en dat hijzelf ook niet de meest betrouwbare partner was. “U zocht contact met ex-vriendinnen en u had een aantal keren betaalde seks”, wierp ze hem voor de voeten. “Dana was daar kwaad voor. Maar dat was mijn manier om van mijn frustraties af te raken”, klonk het antwoord.

“Als ik zie hoe mijn dochter open gebloeid is sinds de dood van haar moeder” – Beschuldigde Pieter Platteeuw

In de zomer van 2018 vatte de beschuldigde dan het plan op om Dana Van Laeken uit de weg te ruimen. “Dana moest verdwijnen uit mijn leven en uit dat van de kinderen. Ik zat vast in een tunnel van negativiteit. Dat borrelt en borrelt en op een bepaald moment bereik je een limiet. Ik zag geen andere uitweg meer”, aldus de beschuldigde.

Ricinezaden

De voorzitter schetste vervolgens hoe hij verschillende keren ricinezaden bestelde op het internet en hoe ziek Dana Van Laeken werd toen Pieter Platteeuw haar die stiekem toediende. “Op een dag zat ze bij de huisarts, na weer een weekend ziek zijn, en wat deed u? U belde naar tuincentra om er nog te zoeken. Leg me dat eens uit”, zei voorzitter Clauw. “Als ze ziek was, dan had ze geen tijd om met mijn kinderen bezig te zijn. Dan was het rustig”, antwoordde de beschuldigde.

Op 12 oktober 2018 bracht hij Dana Van Laeken zelf naar de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk. “Ik voelde me schuldig toen ze me belden dat het niet goed ging met haar, maar ik moest bij mijn verhaal blijven. Blijven liegen. Aan de dokters heb ik niets gezegd”, klonk het. “Tussen haar dood en de crematie, kon u dan goed slapen ’s nachts?”, vroeg de voorzitter. “Ik was er wel mee bezig, maar de wetenschap dat er nooit iemand meer iets kon doen naar mijn kinderen, maakte het wel draaglijker”, antwoordde de beschuldigde.

Spijt

Ook na zijn arrestatie in februari 2019 bleef Pieter Platteeuw aanvankelijk ontkennen. Pas drie maanden later legde hij bekentenissen af. “Zou u met uzelf kunnen leven hebben mocht u ermee weggekomen zijn?”, wilde voorzitster Clauw weten. “Ik zou het er enorm moeilijk mee hebben, maar als ik zie hoe mijn dochter open gebloeid is na de dood van haar moeder”, klonk het dubbelzinnig antwoord. Hij voegde daar wel nog aan toe dat hij spijt heeft. “Niemand verdient het om op zo’n manier te sterven. Ik wist niet dat ze zo afgezien heeft in het ziekenhuis. Ik schaam me enorm en het spijt me enorm”, besloot hij.

Na de ondervraging starten de getuigenverhoren. Die zullen nog de hele week duren.