Alcoholslot voor projectontwikkelaar na zakendiner: “Neem je geen Antabuse, dan drink je je lazarus?”

“Ik nam geen Antabuse omdat ik wist dat ik tijdens een zakendiner alcohol zou drinken.” Met die verklaring jaagde een 55-jarige projectontwikkelaar de openbare aanklager op de politierechtbank flink in de gordijnen. De man kon na het zakendiner zwalpend met meer dan 3 promille alcohol in het bloed achter het stuur in Kortrijk van de weg geplukt worden. “Ik heb nochtans geen alcoholprobleem”, verraste hij.

Op 22 mei 2024 kon een politiepatrouille de projectontwikkelaar langs de kant zetten in Kortrijk. De auto van de man was de agenten opgevallen omdat hij zwalpte en slechts aan 30 kilometer per uur reed. Wat de agenten vermoedden, bleek na een alcoholcontrole ook bevestigd: hij was dronken. “Hij sprak zelfs met dubbele tong”, aldus de openbare aanklager. “Niet verwonderlijk met meer dan 3 promille alcohol. Wat me nog het meest verontrust, is dat hij verklaarde dat hij eigenlijk Antabuse nam, maar dat toen niet had gedaan omdat hij wist dat hij bij een zakendiner alcohol zou drinken. Dus als je geen Antabuse neemt, drink je je lazarus?” De openbare aanklager vroeg de projectontwikkelaar rij-ongeschikt te verklaren, en dus zijn rijbewijs onmiddellijk voor 6 maanden af te nemen.

Zover kwam het niet. “Hij beseft dat hij fout was”, aldus zijn advocaat. “Hij had het zwaar, zowel op professioneel als op privévlak.” “Ik had een heel stressvolle periode achter de rug”, vertelde de vijftiger zelf aan de politierechter. “Om met die stress te kunnen omgaan, wou ik vermijden ook nog eens alcohol te drinken. Dààrom besliste ik samen met mijn huisarts om Antabuse te nemen, niet omdat ik een alcoholprobleem heb. Ondertussen ben ik met Antabuse gestopt.” Het deed zowel bij de openbare aanklager als de politierechter toch de wenkbrauwen fronsen. “Ik heb totaal geen zekerheid dat je niet meer met alcohol achter het stuur zal rijden”, vond de politierechter. Om daar toch wat zekerheid over te hebben, besliste ze dat hij een jaar lang enkel met een alcoholslot zal mogen rondrijden. Ze gaf hem ook een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 2 maanden.

Antabuse is een medicijn dat alcoholici helpt om niet te drinken. Het zorgt er voor dat een persoon de ethanol in alcoholische dranken niet meer kan afbreken. Wie toch alcohol drinkt, wordt snel ziek, met hoofdpijn, misselijkheid en braken tot gevolg. (LSi)