Achttien verdachten voor rechter na vechtpartij tussen Indiërs in Meulebeke

Maar liefst achttien betrokkenen die verdacht worden van betrokkenheid bij een grootschalige vechtpartij langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke zullen zich dit najaar voor de rechter in Kortrijk moeten verantwoorden.

Twee neven, dertigers uit Roeselare en Izegem, waren op 9 oktober 2022 naar de Ter Borchtlaan in Meulebeke gelokt om er een oude familievete onder Indiërs te beslechten. Toen de twee in Meulebeke arriveerden, bleken ze ruim in de minderheid. Er brak een gevecht in regel uit tussen wel twintig personen. Messen, stokken en zelfs een schop dienden als wapens. Vier van hen raakten gewond. Eén van hen, een 62-jarige man, werd zelfs opzettelijk aangereden door een auto en verkeerde een tijdje in levensgevaar. Toen de politie arriveerde, waren alle betrokkenen al gevlucht. Enkel de vier gewonden waren nog ter plaatse.

De twee neven waren aanvankelijk de enigen die opgepakt werden en in de cel vlogen. Maar het verdere onderzoek kon maar liefst achttien betrokkenen identificeren. Zij moeten zich nu onder meer voor poging moord, poging doodslag en/of opzettelijke slagen en verwondingen voor de rechtbank verantwoorden. Hun advocaten zullen de komende maanden hun standpunten op papier zetten en zullen op 14 oktober tijdens een proces in Kortrijk de zaak van hun cliënt bepleiten. (LSi)