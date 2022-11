Aannemer krijgt jaar met uitstel voor slagen aan ontevreden klant

Een 41-jarige aannemer uit Lichtervelde is in beroep veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een ontevreden klant.

M.R. werd op 15 april 2021 gecontacteerd door een klant uit Ardooie. De man deed zijn beklag omdat de werken in zijn woning maar bleven aanslepen. Dat viel duidelijk niet in goede aarde bij M.R., die meteen in zijn wagen sprong en naar Ardooie reed.

Toen de klant de deur opende, trakteerde M.R. hem meteen op twee harde vuistslagen in het gezicht. De man liep een dubbele kaakbeenbreuk op en kon vier maanden geen vast voedsel meer eten. Hij kreeg een jaar effectieve cel, maar tekende beroep aan.

Nog drie strafzaken

Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden. De procureur-generaal ging akkoord. Er hangen hem immers nog drie strafzaken boven het hoofd. “In afwachting is het misschien niet slecht dat we hem onder voorwaarden plaatsen.” Het hof volgde die redenering en veroordeelde hem tot één jaar cel met uitstel, mits het naleven van enkele voorwaarden.

(OSM)