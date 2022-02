73-jarige man uit Knokke-Heist besteelt bioboerderij: “Kon verleiding niet weerstaan”

Een 73-jarige man uit Knokke-Heist stond maandagmorgen in de rechtbank terecht omdat hij een potje met 850 euro en enkele groenten had gestolen bij bioboerderij Polderveld in Westkapelle. De zeventiger werd in het verleden al vaker veroordeeld, maar had zijn leven wel al even gebeterd. “Ik schaam me echt diep. Voornamelijk tegenover mijn vrouw en zoon”, zei hij.

Foto van auto

De gepensioneerde man uit Knokke-Heist verscheen dinsdagmorgen met het schaamrood voor de rechter. Hij moest zich er verantwoorden omdat hij op 6 november 2021 een diefstal pleegde in de schuur op het domein van bioboerderij Polderveld in Westkapelle. Hij nam er een potje met daarin 850 euro en enkele groenten mee. Het slachtoffer kon nog een foto van de auto van de dief maken en de politie kon hem op basis van camerabeelden identificeren.

Al vaak veroordeeld

Bij een huiszoeking en een fouilleer van de 73-jarige man kon de politie niets aantreffen. Maar in de buurt van zijn wagen werden het potje en het deksel wel teruggevonden. De zeventiger bleef zijn betrokkenheid echter ontkennen. Pas na zijn arrestatie gaf hij toe dat hij het had genomen. Het geld had hij in de gang van zijn woning verstopt. “Hij ging naar de schuur om er groenten te stelen”, klonk het bij de procureur. “Hij komt samen met zijn vrouw niet makkelijk rond. In het verleden werd hij al vaak veroordeeld.” Ze vorderde een gevangenisstraf van tien maanden.

Verleiding te groot

De gepensioneerde man gaf ook in de rechtbank zijn fout toe. “Ik schaamde me eigenlijk meteen. De reden dat ik het niet direct bekende, was omdat ik me schaamde ten opzichte van mijn vrouw en zoon”, zei hij. “Maar dat potje stond daar en ik heb er niet aan kunnen weerstaan. De verleiding was te groot. Maar ik heb niet ingebroken of een deur geforceerd of zo. Maar het spijt mij, ik geef het toe. Dat was fout van me.” De zeventiger ging zelf ook op zijn strafverleden in. “Maar de laatste keer dateert al van veertig jaar geleden. Ik heb mijn leven echt herpakt en gedraag me. Nu vul ik mijn dagen in de tuin en met het verzamelen van postzegels. Maar ik maakte een fout en ik hoop dat ik er nu zo mild mogelijk voor gestraft zal worden.” Dat zal de man op 7 maart ook effectief weten.