Vrij drukke nacht voor politie Oostende, maar geen zware incidenten

De politie van de zone Oostende heeft een behoorlijk drukke oudejaarsnacht achter de rug, maar grote incidenten bleven uit. In totaal noteerde de lokale politie tussen 22 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends 66 interventies, twee meer dan vorig jaar. Er werd ook een vermoedelijke gauwdief opgepakt.

Rond 23 uur liepen bij de politie enkele meldingen binnen over het afsteken van vuurwerk. Tijdens de eindejaarsperiode geldt op het ganse grondgebied van de stad nochtans een totaalverbod op vuurwerk. Vooral op het strand en op pleinen waagden meerdere mensen zich er blijkbaar toch aan. Bovendien kreeg de politie ook meldingen over bommetjes tussen en onder auto’s en in de nabijheid van voetgangers. Van schade of gewonden was echter geen sprake. Door de hevige windstoten was het geluidsarm eindejaarsvuurwerk op het strand geannuleerd.

De politie werd ook meermaals opgeroepen voor gauwdiefstallen in de uitgaansbuurt. Meestal ging het om geld of portefeuilles die gestolen werden uit onbeheerde of niet goed afgesloten handtassen. “Een dader kon gevat worden door onze diensten en de zaak zit in verder onderzoek”, klinkt het in een mededeling van de politie.

Naast enkele meldingen over nachtlawaai en geluidsoverlast bleef het in de uitgaansbuurt relatief rustig. Vanaf 2 uur waren er wel enkele strubbelingen die met duw- en trekwerk gepaard gingen. Bij die incidenten liep niemand verwondingen op. Er werd wel iemand bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd voor het verstoren van de openbare orde, terwijl drie anderen bestuurlijk gearresteerd werden wegens openbare dronkenschap. Uiteindelijk zorgde een stevige regenbui er rond 4 uur voor dat de festiviteiten in de Langestraat wat stilvielen. Op de grote fuiven in het Casino-Kursaal en in de lounge van het Kursaal waren er geen politionele tussenkomsten en is alles dus naar wens verlopen.