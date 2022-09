Politieschool start toch met nieuwe klas in december

De West-Vlaamse politieschool in Zedelgem zal dan toch met klas aspirant-inspecteurs kunnen starten in december. Eerder werd beslist om die klas te schrappen omdat de rekrutering bij de federale politie mank liep.

In juni trokken de politiescholen en het Vast Comité van Toezicht op de Politie nog aan de alarmbel. Door de malaise rond personeelstekort en te weinig middelen bij de federale politie slaagden ze er daar niet in om voldoende kandidaten geschikt te verklaren om te starten aan de opleiding tot inspecteur bij de provinciale politiescholen. Nochtans kreunen vele politiezones in Vlaanderen onder een ernstig personeelstekort. Door die problematiek zag de West-Vlaamse politieschool zich genoodzaakt om de klas van december te schrappen. “We hebben maar één kandidaat voor die klas”, zei directeur Steve Margodt toen.

Dat euvel is ondertussen verholpen. De klas telt ondertussen 24 aspirant-inspecteurs en dus besliste de politieschool om de opleiding toch te organiseren. “We kunnen niet anders, de politiezones zitten met serieuze tekorten”, zegt Steve Margodt. Ook in oktober start een klas. Daarin zitten 64 aspirant-inspecteurs. Voor volgend jaar zijn al twee klassen vastgelegd. In maart en oktober moeten dan telkens 64 toekomstige politieagenten aan de opleiding beginnen. De klas van december 2023 is ook al ingepland, maar staat voorlopig nog ‘on hold’.