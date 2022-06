200 agenten te kort en toch wordt opleiding geschrapt

Hoewel de lokale politiezones in onze provincie met een ernstig en chronisch personeelstekort kampen, schrapt de West-Vlaamse politieschool in december een klas. De reden? De federale politie – die instaat voor de rekrutering – slaagt er niet in om kandidaten door te sturen naar de scholen. “Dit is niet langer houdbaar”, zegt opleidingsdirecteur Steve Margodt.

Dat zowel de lokale als de federale politie handen te kort komt, is een oud zeer. Daarom beloofde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om elk jaar 1.600 nieuwe rekruten op te leiden. In de praktijk lukt dat echter niet. En dat heeft alles te maken met de malaise bij de federale politie, die instaat voor de rekrutering. “Ze hebben daar gewoon geen personeel om personeel aan te werven”, legt Steve Margodt, directeur van de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem, de vinger op de wonde.

1 student

Hij ziet drie oorzaken voor het probleem. “Er is de aanwervingsstop bij de federale politie, waardoor ze geen mensen hebben om de aanwervingen van nieuwe rekruten te doen. Ook de beloofde versnelde selectie hapert en tenslotte is er een probleem met de instroom van studenten. In april hadden wij maar 40 studenten in een klas van 64, voor oktober hebben we er maar 26, voor december zelfs maar eentje. Die laatste klas hebben we dus al geschrapt”, zegt hij.

Nochtans maakt minister Verlinden zich sterk dat haar belofte – 1.600 nieuwe aspiranten per jaar – wel degelijk ingelost werd. “Dat klopt, maar van 1.600 zijn er 900 Franstaligen. Dat zijn er zoveel dat ze die zelfs niet kwijtraken in Brussel en Wallonië. Onze West-Vlaamse politiezones kunnen met die mensen niets beginnen. Dat is een compleet onevenwicht”, klinkt het.

Maanden wachten

De oplossing ziet Margodt in een deconcentratie van de rekrutering. “Trek die rekrutering weg uit Brussel en organiseer ze in de provincies zelf. Onze lokale politiezones hebben zo’n 200 agenten te kort. Ze organiseren allerlei initiatieven om mensen warm te maken voor de politie en dat lukt ook. Alleen moeten die mensen zich dan in Brussel aanmelden en daar duurt het maanden vooraleer ze alle testen doorlopen hebben. Tegen dan hebben die mensen ander werk of zijn ze een opleiding gestart en dan krijg je ze niet meer terug naar de politie”, zegt Steve Margodt.

Vanuit diverse politiescholen in ons land en vanuit het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten is daarom twee weken geleden een brief gestuurd naar minister Verlinden om de pijnpunten aan te kaarten. “We wachten nog altijd op een antwoord”, zegt Steve Margodt.