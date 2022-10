Parket onderzoekt verdacht overlijden in Heist

Het gerecht onderzoekt een verdacht overlijden in Heist. Er is een wetsgeneesheer aangesteld. Dat wordt bevestigd door het parket van West-Vlaanderen.

In een woning in Heist is vrijdagmiddag het lichaam van een man gevonden. Omdat de omstandigheden van het overlijden onduidelijk waren, startte het parket een onderzoek. Er werd een wetsgeneesheer aangesteld. Volgens Het Laatste Nieuws kwamen de hulpdiensten nog ter plaatse naar de woning in de Vlamingstraat in Heist.