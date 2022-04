Jonge politie-inspecteur in wijk Duinbergen-Willemspark

De 23-jarige Kyenta Marchand is de nieuwe wijkinspecteur, ook wel ‘wiekfliek’ genoemd, voor de wijk Duinbergen-Willemspark. “Het is een heel mooie, rustige wijk maar dat wil niet zeggen dat er geen werk is”, zegt de uit Stalhille afkomstige politie-inspecteur.

Kyenta Marchand, die opgroeide in Stalhille bij Jabbeke maar nu in de Brugse binnenstad woont, was er heel haar jonge leven van overtuigd dat ze leerkracht zou worden. Maar dat is dus even anders uitgedraaid. Na een viertal maanden bij de dienst interventiepolitie van Lokale Politie Damme/Knokke-Heist draaide ze sinds oktober vorig jaar mee bij de wijkdienst van diezelfde politiezone. Sinds half februari is Kyenta aan de slag als wijkinspecteur voor de wijk Duinbergen-Willemspark.

“Ik voltooide mijn middelbare studies in de richting humane wetenschappen. Toen we met de zesdejaars naar een infobeurs in Kortrijk over studiekeuzes en beroepsmogelijkheden gingen, trok ik eerder toevallig ook eens naar het standje van de politie. Los van mijn grootvader die bij de rijkswacht was, heb ik niet echt linken of een affiniteit met de politie. Bovendien zag ik mezelf eerder in het onderwijs terecht komen dus ik had niet zoveel verwachtingen van mijn bezoekje aan die stand”, vertelt Kyenta. “Maar ze wisten me er wonderwel warm te maken voor een loopbaan bij de politie door te wijzen op de grote afwisseling. Er zijn enorm veel toekomstmogelijkheden en binnen de politie zelf kun je nog alle kanten uit. Bovendien is werkzekerheid ook een belangrijke troef.”

Politieschool

Zoals haar werd aangeraden volgde Kyenta eerst een zevende jaar Integrale Veiligheid in Torhout, waar ze kennis maakte met de tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de veiligheidssector. “Je leert er over zowel brandweer, politie als de private bewakingssector en zo ontdek je ook waar je interesses en vaardigheden het best bij aansluiten”, weet Kyenta. “Ik bleef overtuigd van de politie en nam dan ook deel aan het ingangsexamen om daarna de opleiding aan de politieschool te doorlopen. Eerder had ik nog een bacheloropleiding toegepaste psychologie aangevat maar doordat ik per se wilde deelnemen aan het ingangsexamen voor de politie heb ik die stopgezet.”

Kyenta kon dus aan de slag bij de politiezone Damme/Knokke-Heist en leerde de kneepjes van het vak bij het interventieteam. “Het is belangrijk om te beginnen bij interventie omdat je er met heel veel aspecten van het politiewerk in contact komt. Ik kwam er terecht bij een hele gemotiveerde, toffe ploeg en heb er heel veel geleerd. Er zat ook een drukke zomer in die periode. Ik heb zo ook goed geleerd om PV’s op te stellen. Als je hier net aankomt, is dat immers niet zo evident”, weet Kyenta. “Intussen ben ik al een tijd actief op de wijkdienst en ook dat bevalt me uitstekend. Geen enkele dag is dezelfde bij de politie. Mijn wijk is een mooie residentiële wijk met veel villa’s en tweedeverblijvers.”

Met de fiets

“Het is er zeker in de zomer ook wel iets rustiger dan in het centrum van Knokke zelf. Maar dat wil niet zeggen dat er geen werk is. Er zijn hier bijvoorbeeld ook wel eens geschillen rond burenhinder. Sowieso kijk ik ernaar uit om zoveel mogelijk en liefst met de fiets in mijn wijk aanwezig te zijn om de mensen te helpen.” (Piet De Ville)