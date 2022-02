Gratis frieten voor Oostendse politie

Op initiatief van collega’s Arno Depoorter, Dominique Botty en Mieke Tas nam de Oostendse politie, deel aan de wedstrijd ‘Feelgood Friday’ van Radio Nostalgie.

Het verhaal, over de goede werking van de vier wijkpolitie kantoren Stene, Mariakerke, Vuurtoren en Centrum, en de muziekkeuze van de Oostendse wijkagenten viel bij de jury in de smaak en zo werd de Oostende politieagenten als enige winnaar in West-Vlaanderen uitverkoren.

De prijs was niet mis, want vrijdagmiddag kwam Radio Nostalgie naar de parking van wijkkantoor Stene, in de Oudstationsstraat, vergezeld van het mobiele Feelgood Frietkot en de nodige muzikale omkadering. Tussen 12 en 13u. werden alle leden van de Oostendse wijkpolitie gratis getrakteerd op friet met frikandel, een frisdrank en classics van Nostalgie. DJ Leen Demaré was aanwezig om live verslag uit te brengen en live interviews te houden met de gelukkige winnaars.

