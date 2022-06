Deze zomer opnieuw extra politieversterking aan de kust: 3 politiepatrouilles, 28 personeelsleden & waakzaamheid bij treinen

Tijdens de zomermaanden zullen er ook deze zomer opnieuw extra politiepatrouilles van uit het binnenland ingezet worden aan de kust. Het gaat om minstens 28 extra personeelsleden, die de politiezones aan de kust zullen versterken. Maar er zullen ook politieagenten de treinstations richting de kust controleren. Er worden de komende twee maanden ook drie patrouilles te paard uitgeleverd. Dat blijkt uit een vraag van Jasper Pillen uit Brugge, lid van de kamer van Volksvertegenwoordigers van België (Open VLD).

Vorig jaar al besliste minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) om extra politiepatrouilles in te zetten aan de kust. In de zomerperiode is er een aanzienlijke toename van bezoekers en tweedeverblijvers, wat een grote belasting is voor de lokale politiezones. De federale politie zal dus ook dit jaar opnieuw bijspringen om hen te versterken.

De hele zomer lang zullen er drie extra politiepatrouilles te paard en 28 personeelsleden van de federale politie ingezet worden aan de kust om de capaciteit van de lokale zones te verhogen. Maar in juli en augustus zal ook de scheepsvaartpolitie met een extra drijfboot aanwezig zijn om de strandreddingsdiensten te ondersteunen en toezicht te houden bij bad- en watersportzones. En de lokale politie kan doorheen de zomervakantie hulp vragen aan het interventiekorps om bij te springen als versterking bij evenementen.

Versterking in treinstations richting de kust

Niet alleen aan de kust zelf, maar ook onderweg zal de politie stand-by staan in de treinstations. De spoorwegpolitie zal de NMBS en SECURAIL ondersteunen om de rust en openbare orde te controleren. De hele zomer lang zullen de toeristische bestemmingen, die bereikbaar zijn met de trein in de gaten gehouden worden. Wanneer het nodig is bijvoorbeeld op warme dagen, zullen er nog extra mankrachten van de federale politie voorzien worden in de grote stations richting de kust. De lokale politiezones blijven wel bevoegd voor de eindstations aan de kustlijn.