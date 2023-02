Brugse politie extra waakzaam voor eerste thuismatch Club Brugge sinds nieuwe stadionperikelen

De politie van Brugge neemt extra veiligheidsmaatregelen in de omliggende straten van het Jan Breydelstadion. Vooral in de Lange Molenstraat zal er vrijdagavond extra politie in het straatbeeld aanwezig zijn. Het is namelijk de eerste thuismatch van Club Brugge na de dreigementen die buurtbewoners kregen na hun protest tegen de stadionplannen.

“Welke maatregelen we precies nemen, kunnen we logischerwijs op voorhand niet kwijt. Maar het staat wel vast dat we extra waakzaam zijn deze avond”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Ondertussen loopt het onderzoek naar de dreigementen op sociale media richting buurtbewoners verder. Bij de politie liepen de voorbije week twee officiële klachten binnen. (MM)