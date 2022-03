Bouw nieuwe schietstand West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem van start

De werken voor de bouw van een schietstand voor de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem zijn gestart. De schietstand zal gebruikt worden voor opleidingen en trainingen aan de West-Vlaamse Politieschool. Naast de bouw van een schietstand wordt ook een oefenbaan aangelegd voor de veiligheidsdiensten en wordt de huidige parking uitgebreid.

De huidige schietstand van de West-Vlaamse Politieschool in Assebroek is dringend aan vervanging toe. Daarom wordt nu een nieuwe schietstand gebouwd op de site van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem. De politieschool wil zo verder kwalitatieve schietopleidingen blijven aanbieden. Daarnaast kan de oefenbaan gebruikt worden om realistische scenario’s te oefenen tijdens opleidingen.

De kostprijs van het project wordt geraamd op zo’n negen miljoen euro. Daarvan wordt zes miljoen euro gefinancierd door de provincie. De West-Vlaamse Politieschool investeert drie miljoen euro. Tegen eind 2022 moet het project klaar zijn. De schietstand zal enkel verhuurd worden aan politiediensten of diensten werkzaam binnen de publieke veiligheid.