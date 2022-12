Politie Westkust waarschuwt voor deurverkoper die zich valselijk uitgeeft voor brandweerman

Politiezone Westkust en Brandweer Westhoek waarschuwen voor een deur-aan-deurverkoper die zich valselijk uitgeeft voor brandweerman en schrijfgerief verkoopt.

Niet alleen op het grondgebied van Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) maar ook in Veurne en daarrond kregen bewoners al het bezoek van de man. Het gaat om een man die zich valselijk uitgeeft voor brandweerman of ambulancier en schrijfgerief aan de deur verkoopt.

Enkele bewoners vertrouwden het zaakje niet en namen contact op met de politie. “Navraag bij Brandweer Westhoek leert dat zij geen schrijfgerief aan de deur verkopen”, meldt politie Westkust. “Het gaat dus om iemand die zich daar valselijk voor uitgeeft. We vragen dan ook om je niet in de luren te laten leggen. De man draagt vaak een niet-leesbare badge. Wie de man aan de deur krijgt moet beseffen dat je met de aankoop de brandweer niet steunt.” Wie argwaan heeft aan de deur kan ook altijd de politie bellen om raad of aangifte te doen. Het bericht van de politie werd intussen gedeeld op sociale media, ook bij Brandweer Westhoek. (JH)