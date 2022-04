Oostendse broers die café binnen stormden met mes en hamer riskeren twee jaar cel

Twee Oostendse broers riskeren voor de Brugse rechtbank elk twee jaar effectieve celstraf voor een gewapende overval op het volkscafé Den As in Mariakerke. De twee stormden de zaak binnen met een mes en een hamer, maar ontkennen met klem dat ze uit waren op geld. “We wilden de uitbater enkel wat schrik aanjagen.”

Op 3 februari rond 21 uur stormden de broers het volkscafé Den As langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. M.L. (25) was gewapend met een mes, zijn broer S.L. (27) zwaaide met een hamer. Ze bedreigden de uitbater, waarop twee klanten tussenbeide kwamen. Een van hen kwam daarbij ten val en brak een been. De cafébaas verwittigde de politie waarop de broers op de vlucht sloegen. Volgens de uitbater graaiden ze 300 à 400 euro uit de kassa mee.

De politie trof de oudste broer aan onder een geparkeerde wagen, de jongste werd daags nadien opgepakt in Gistel. De twee zitten sindsdien in de cel. Hoewel M.L. bij zijn arrestatie 390 euro op zak had, ontkennen de broers met klem dat ze uit waren op geld. “Ze waren dronken en wilden de uitbater wat schrik aanjagen”, pleitte Axelle Proot, de advocate van M.L.

Volgens de advocate van S.L. had het slachtoffer haar cliënt geprovoceerd. “Hij bedreigde hem omdat hij een verkeerde dealer zou hebben aangeleverd”, pleitte meester Kitty D’hondt. “Geld hebben ze niet gestolen. Toen de politie arriveerde was de kassa zelfs dicht.”

De broers kampten naar eigen zeggen met een drankprobleem maar zouden zich in de gevangenis herpakt hebben. Ze vroegen een voorwaardelijke celstraf. “Het was een domme, impulsieve fout”, zuchtte S.L. Naast de feiten in Den As komen de broers in een ander dossier ook in aanmerking voor een reeks inbraken in horecazaken.

In de zaak van de vermeende overval volgt de uitspraak op 17 mei. (AFr)