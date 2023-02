Ook na extra maatregelen lijken vandalisme en overlast in De Barakken niet te stoppen:“Het klein crapuul heeft de boel hier overgenomen”

Drugs, vandalisme, sluikstorten, wilde politieachtervolgingen: de Menense wijk De Barakken kwam de afgelopen maanden opnieuw in de schijnwerpers te staan. Handelaars trekken aan de alarmbel en bewoners zijn de overlast beu. Ondanks extra maatregelen van de politie, zoals bodycams en systematische controles, lijkt de stad geen grip te krijgen op de situatie.

Al jaar en dag trekt De Barakken, de volkse wijk die als buffer tussen het stadscentrum en de landsgrens met Frankrijk ligt, wekelijks heel wat bezoekers. De wijk komt ook geregeld in het nieuws. Soms positief, zoals bij de berichtgeving over het park van twee hectare dat momenteel aangelegd wordt nabij het Menense jaagpad.

Toch lijkt de actualiteit over De Barakken recent weer de negatieve richting uit te gaan. De laatste maanden werd de wijk geteisterd door jongeren, die zich onder meer lieten opmerken met de herhaaldelijke sloop van enkele bushokjes. De toestand is er ondertussen dermate ontspoord, dat de burgemeester een speciale verordening heeft uitgevaardigd. De politie krijgt hiermee de mogelijkheid om massaal te gaan controleren en te identificeren, zonder dat daarvoor zelfs een reden nodig is. Een erg ingrijpende maatregel die de Menenaars graag zien komen, al stellen heel wat onder hen ook vragen bij het geheel.

Zuur

“Eindelijk mag de politie haar werk doen”, zegt Alex (echte naam gekend bij de redactie). “Helaas moesten eerst een resem bushokjes worden gesloopt, alvorens ze toestemming kreeg. Als inwoner van De Barakken die ondertussen al ontelbare keren de politie nodig had, is het toch maar wat zuur.”

Alex zag de situatie in zijn wijk in de loop der jaren veranderen.

“Elf jaar wonen we hier, een keuze die we toen maakten op basis van sterke argumenten. Alles is er dichtbij: van winkels, over openbaar vervoer tot de speelpleinwerking. We kozen ook voor De Barakken omdat we het grootste deel van onze tijd onze wagen gewoon konden laten staan.”

© CL

“Ondertussen is dat niet meer het geval. Mijn auto werd al eens gestolen, er was een inbraakpoging in onze woning, en mijn fiets werd uit de garage gestolen. Bovendien kunnen we met gemak iedere week een vuilniszak vullen met het afval dat we voor onze deur oprapen. De grotere criminelen van vroeger zijn hier dan wel weg sinds ze die ANPR-camera’s hebben geïnstalleerd, maar het klein crapuul heeft de boel hier overgenomen. Mocht het binnen onze mogelijkheden liggen, zouden we meteen verhuizen.”

Sommige vandalen filmen zichzelf. Alles voor een like op sociale media, voor ons 7.000 euro aan schade – Danny (eigenaar wassalon)

Van de nieuwe maatregelen wordt Alex niet warm. “Het moet gezegd worden: de politie is heel erg aanwezig in het straatbeeld. Er zijn bijna dagelijks grote controles, mét honden. Maar wil dat dan zeggen dat ze die boefjes ook bij hen thuis gaan oppakken? Neen.”

Levensgevaarlijk

Een gelijkaardig verhaal horen we bij Yves (echte naam gekend bij de redactie).

“Meer dan twintig jaar kan ik De Barakken als mijn thuis beschouwen. Ik ben dus wel al wat gewoon, qua overlast”, zucht hij. “Toch mogen we niet blind zijn voor de toename van de afgelopen maanden. Ik durf zelfs stellen dat de situatie volledig uit de hand loopt. Spiegels van wagens worden afgestampt, en tot een gat in de nacht gooien ze bommetjes die mensen wakker houden. Ze moeten daarvoor niet eens de grens oversteken: ze staan in de struiken op Frans grondgebied en doen waar ze zin in hebben. Een eindje geleden hadden ze alle winkelkarretjes van de winkelcentra hier op straat gegooid, waardoor niemand nog voorbij kon. Levensgevaarlijk.”

Vandalen trappen een reclamepaneel kapot. © CL

“Ik parkeer mijn wagen hier in de straat omdat ik geen garage heb. Binnenkort wordt mijn nieuwe auto geleverd. Je zult begrijpen dat ik er absoluut niet gerust in ben, en nu volop zoek naar een manier om hem ergens binnen te kunnen stallen.”

Dealen

Ook handelaars, nog altijd talrijk aanwezig in De Barakken, zitten met de handen in het haar. De schade en de overlast die het straattuig met zich meebrengt, kost hen bakken vol met geld.

“Drugs? Dat dealen ze hier open en bloot op het Delorsplein”, zucht Danny (echte naam gekend bij de redactie). “De grens loopt pal over het plein, dus veelal staan ze de politie gewoon uit te lachen, smartphone in de hand. Mocht je toch een agent hebben die het aandurft om er ene vast te grabbelen, dan gaan die beelden meteen richting sociale media en heb je nog een schandaal aan je broek. We weten waar ze hun drugs verbergen en spelen dat ook door, maar de politie heeft de boel nog niet goed opgekuist of de dealers hebben al een nieuwe voorraad.”

Er is weer eens een bushokje gesloopt. “Hier kunnen ze snel ontsnappen, hé.” © CL

“Ik moet ook bijna wekelijks bellen nadat ze dingen in mijn zaak hebben gesloopt. Ik heb twee wassalons die er stevig van langs krijgen. Soms heb je gasten die gewoon onze ruiten ingooien, anderen filmen zichzelf dan weer terwijl ze in de droogtrommels kruipen en ze op die manier kapot stampen. Alles voor een like op sociale media, 7.000 euro schade voor onze rekening.”

Over het algemeen idee dat het louter om Franse hangjongeren gaat, is Danny dan weer resoluut: “Zeker de helft van die gasten zijn gewoon Menenaars. We hebben stevig geïnvesteerd in camera’s en hebben meer dan eens zo gasten gewoon herkend. Soms gaan we dan naar hun ouders, waar we te horen krijgen dat ze onder begeleiding staan van de sociale dienst, waardoor het hopeloos is.”

“Een andere keer was het een volwassen gast die ook in Menen werkt. Hij had hier een digitale display kapot geklopt en dat stond allemaal op beeld. Compleet moegetergd zijn we met ons verhaal naar zijn werkgever getrokken, die ons meteen liet weten dat het zijn probleem niet was.”

“Om een of andere reden komen mensen gewoon naar De Barakken omdat ze weten dat ze hier de politie snel kunnen ontvluchten, zowel Belgen als Fransen. Hoe los je zoiets op? Misschien wat meer inzetten op de opvoeding?”

“Ik heb in ieder geval al geprobeerd om een van mijn salons van de hand te doen, maar het is een verloren zaak. Zou jij zoiets willen overnemen, wetende dat je wekelijks de boel mag gaan oplappen?”

Zowel de burgemeester als de politie zitten erg verveeld met de situatie, maar weigeren voorlopig alle commentaar. Van een no-gozone zou nog geen sprake zijn.