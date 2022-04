Woensdag reconstructie van moord op Milan (15): wijk Nieuwenhove in Oostkamp afgesloten

Het gerecht organiseert woensdag een wedersamenstelling van de steekpartij die in september het leven kostte aan de 15-jarige Milan Meert. Een groot deel van de wijk Nieuwenhove in Oostkamp zal daarom de hele dag afgesloten zijn.

In opdracht van de onderzoeksrechter organiseert het gerecht woensdag een grootschalige reconstructie van de steekpartij die op 24 september vorig jaar het leven kostte aan de 15-jarige Milan Meert. De jonge Bruggeling zakte die vrijdagavond af naar de woning van Jordy D. in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Die avond vierde Jordy D. samen met een hele groep vrienden zijn negentiende verjaardag. Hoewel Milan Meert er niet uitgenodigd was, dook hij er in de vooravond toch op met twee vrienden.

Steekpartij met bajonet

De situatie liep uit de hand, waarop er wapens getrokken werden. Zo zou Milan Meert eerst een stroomstootwapen tevoorschijn gehaald hebben, waarop ook het groepje rond Jordy D. een mes nam. Met dat mes, naar verluidt een bajonet, stak Jordy D. uiteindelijk Milan Meert neer. De jongen werd dodelijk geraakt en overleed ter plaatse.

Na de steekpartij stoven zowat alle aanwezigen weg uit de woning van Jordy D., de hoofdverdachte incluis. De politie slaagde er desalniettemin in om iedereen bij de kraag te vatten. Sinds de feiten zit Jordy D. in de cel. Even later belandde ook de jongeman die de bajonet na de feiten nog bijhield ook achter tralies. De andere aanwezigen mochten beschikken.

Slachtoffer Milan Meert. (gf)

Jordy D. legde meteen bekentenissen af. Maar over de dynamiek van die avond – wie deed wat wanneer – en de reden van het conflict is er nog altijd heel wat onduidelijkheid. Uit het dossier zou ondertussen blijken dat Milan Meert voordien het slachtoffer was geworden van een ripdeal door Jordy D. Die zou voor 600 euro drugs gekocht hebben bij Milan Meert, maar weigerde te betalen. Wellicht kwam Milan Meert daarom die avond gewapend zijn geld halen, met de fatale gevolgen.

Wijk Nieuwenhove hermetisch afgesloten

Om een en ander uit te klaren en alle aanwezigen de kans te geven hun versie van de feiten te doen, organiseert het gerecht woensdag een wedersamenstelling. De wijk Nieuwenhove wordt daarom vanaf zes uur ’s morgens hermetisch afgesloten voor wie er niet moet zijn. Er geldt ook een parkeerverbod voor de bewoners, die per brief verwittigd werden. Er worden hekken geplaatst zodat de reconstructie in alle rust kan doorgaan, zonder pottenkijkers.

Alle personen die op de bewuste avond aanwezig waren, moeten aanwezig zijn. Vergezeld van hun eventuele advocaten zullen ze hun versie van de feiten moeten doen. De familie van Milan Meert mag ook aanwezig zijn en kan de reconstructie volgen op een tv-scherm in een busje. Bij de reconstructie zal ook wapendeskundige Eric De Durpel aanwezig zijn, net als gerechtspsychiater Hans Hellebuyck.