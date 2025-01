Familie van vermoorde Srecko (25) spreekt voor het eerst: “Wat moeten we zijn zoontje zeggen?”

Op dinsdag 17 december kreeg Srecko, een 25-jarige man uit Oostende met Servische roots, een fatale messteek in de buikstreek. Zijn familie, die op kerstdag de man ten grave droeg in zijn thuisland, reageert voor het eerst. “Hij was in de eerste plaats een papa, een broer, een zoon… gewoon iemand met een gewone job en een gezin”, klinkt het bedroefd.

Het incident vond plaats op dinsdagavond 17 december in de buurt van het Kursaal in het centrum van Oostende. Op vandaag is het nog steeds onduidelijk waarom de man precies geviseerd werd, maar vast staat dat twee mensen betrokken zouden zijn bij het incident. Twee mannen van 30 en 34 jaar met Tsjetsjeense roots werden kort na de feiten immers opgepakt. Een van hen, de bestuurder van de vluchtwagen, werd ondertussen onder voorwaarden weer vrijgelaten. De man van 34, die bekende dat hij een messteek toebracht aan het slachtoffer, zit nog steeds in de cel op verdenking van moord.

Op kerstdag werd Srecko begraven in zijn thuisland. Zijn familie, waaronder ook zijn drie broers, zijn ouders, zijn vriendin en zijn zevenjarig zoontje, was op de begrafenis aanwezig. “Srecko was een echte familiemens”, zegt zijn oudste broer S. (22). “Als broer was hij heel zorgzaam, beschermend ook. Hij wees ons altijd op de gevaren. Ik ben dan misschien 22 jaar, toch behandelde hij mij als een 12-jarige. Ook voor mijn ouders was hij erg goed. Onze familie is kapot van verdriet door zijn overlijden.”

Srecko had een zoontje van zeven jaar. Volgens zijn familie miste hij geen enkele training van zijn zoontje die kickbox doet. “Al zijn vrije tijd ging naar hem”, gaat het verder. “Zijn zoontje was zijn alles. Hij vraagt constant naar hem. Wat moeten we hem zeggen? Srecko was een persoon van meer geven dan nemen. Hij stelde altijd een ander voorop.”

Vlucht voor oorlog

Srecko was amper negen maanden oud toen hij met zijn ouders in Oostende kwam wonen, op de vlucht voor de oorlog. “Mijn ouders kwamen naar hier in 1999”, duidt S. “Ze pasten zich aan en konden hier voor een zorgeloos leven zorgen voor hun kinderen. Los van Srecko werden wij allemaal hier geboren. Mijn ouders vertellen dikwijls verhalen over hun huis dat gebombardeerd werd. Dan snap ik wel waarom ze gevlucht zijn op zoek naar een beter leven. Dat Srecko dan op zo’n manier om het leven moet komen, gaat er bij ons niet in.”

Srecko werkte sinds drie maanden bij ruitenwasserbedrijf Venus. “Hij deed die job zo graag. Als je hem zag, was dat nog het enige waar hij het over had. Hij was heel ambitieus. Hij had plannen om in februari in bijberoep ramen te wassen. Hij was daarvoor materiaal aan het kopen. Hij heeft nooit de kans gehad om zijn plannen uit te voeren”, aldus S.

Sigaretten

Op vandaag zit de familie van het slachtoffer nog steeds met veel vragen. Op aanraden van hun advocaat willen ze over het steekincident zelf niets kwijt. “We weten alleen dat het om een vorm van zinloos geweld gaat. Die avond was hij nog met zijn zoontje naar de training geweest. Hij zette hem af, reed om sigaretten, en werd voor de nachtwinkel neergestoken”, is het enige wat ze over het incident kwijt willen.

Het onderzoek naar de moord is momenteel nog volop lopende. “De man verschijnt op vrijdag 17 januari opnieuw voor de raadkamer”, zegt Griet De Prest van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge. “Daar zal de onderzoeksrechter beslissen in functie van het onderzoek of hij verder aangehouden blijft.”