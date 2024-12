Twee verdachten opgepakt na dodelijke steekpartij in Oostende

In het onderzoek naar een dodelijke steekpartij in Oostende heeft de politie twee verdachten ingerekend. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 25-jarige man werd dinsdagavond met een messteek in de buik om het leven gebracht.

Twee mannen zitten in de cel voor hun aandeel in de dodelijke steekpartij in de buurt van het casino in Oostende. Een van hen, een 30-jarige Oostendenaar, werd intussen aangehouden op verdenking van moord. De andere, een 34-jarige Oostendenaar, wordt momenteel nog verhoord.

Kort na 21:00 uur dinsdagavond kregen enkele mannen het volgens getuigen met elkaar aan de stok ter hoogte van het Andromeda hotel, pal naast het casino Kursaal. Een van hen trok een mes een haalde uit naar een 25-jarige jongeman uit Oostende. Die werd daarbij in de buik geraakt. Hij vluchtte in de richting van een nachtwinkel in de Van Iseghemlaan. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen.

Aangehouden

Woensdagochtend al plukte de politie een 30-jarige verdachte uit zijn bed. De man zat aan het stuur van de wagen waarmee de vermoedelijke dader op de vlucht sloeg. Hij werd intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste donderdagvoormiddag om hem aan te houden op verdenking van moord.

De vermoedelijke dader van de steekpartij werd woensdag in de late namiddag opgepakt in Gent. De 34-jarige Oostendenaar wordt momenteel nog verhoord door de politie. Vermoedelijk zal hij later vandaag nog voor de onderzoeksrechter worden geleid.

“Dankzij het kordate optreden van de politiezone Oostende, de Federale Gerechtelijk Politie West-Vlaanderen, de Speciale Eenheden, het parket West-Vlaanderen en de onderzoeksrechter konden beide verdachten binnen de 24 uur opgespoord en gearresteerd worden”, zegt Griet Deprest, woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen.

