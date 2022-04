Kraanongeval in Roeselare legt sociale dumping bloot: zaakvoerder krijgt celstraf met uitstel

Een 44-jarige Izegemnaar heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor sociale dumping ten aanzien van vier Bulgaarse werkkrachten. Een kraanongeval bracht de feiten aan het licht.

Op 3 april 2017 raakte een Bulgaarse arbeider gewond toen hij een afgebroken kraanarm op zijn hoofd kreeg op een werf in Roeselare. De inspectie stelde geen inbreuken vast in het veiligheidsbeleid van de bouwfirma, CK-Construct uit Izegem, maar plaatste wel vraagtekens bij de tewerkstelling van vier Bulgaren. De mannen werkten op papier voor een Bulgaars bedrijf, maar droegen een trui van CK-Construct en hadden hun contract in Izegem getekend.

Volgens arbeidsauditeur Jeroen Lorré kregen de mannen hun instructies van K.C. (44), de zaakvoerder van CK-Construct. “Slechts achttien procent van de omzet van het Bulgaarse bedrijf werd in Bulgarije gehaald”, stelde hij. “Het ging om een bedrieglijke constructie om de Belgische sociale zekerheidstarieven te ontwijken.”

Volgens de verdediging was het nooit de bedoeling om te sjoemelen. “Bij eerdere controles waren ook geen opmerkingen gemaakt”, klonk het. De rechtbank zag dit toch anders en veroordeelde K.C. woensdag tot zes maanden celstraf met uitstel. CK-Construct kreeg een boete van 72.000 euro, waarvan drie vierden met uitstel.

Het slachtoffer van het kraanongeval daagde CK-Construct rechtstreeks voor de rechtbank wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Maar omdat de inspectie geen veiligheidsinbreuken had vastgesteld werd het bedrijf hiervoor vrijgesproken. (AFr)