Tom Spier naar assisen voor de moord op zijn vader

Tom Debaillie, in Kortrijk bekend als ‘Tom Spier’, zal zich wellicht al volgend jaar voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor de moord op zijn vader Frans (90). Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

De gerespecteerde neus-, keel- en oorarts Frans Debaillie werd op zondag 5 april 2020 dood teruggevonden op de trappen van zijn kasteeltje op Hoog Mosscher in Kortrijk. Het was zijn zoon Tom die de hulpdiensten belde. “Ik ben om 2 uur vertrokken voor een nachtelijke wandeling met mijn hondje en ik heb mijn vader gevonden op de trappen van het kasteel, in een plas bloed. Geen idee wat er gebeurd is”, beweerde hij.

De spoedarts zag meteen dat er van een banale val geen sprake kon zijn. Het hoofd van de 90-jarige Frans Debaillie was zodanig toegetakeld dat de verwondingen niet verklaarbaar waren door een val. De politie werd erbij geroepen en die ontdekte al snel dat er ook binnen in het kasteel bloedsporen waren. Zo zat er op de canapé in de woonkamer een duidelijk bloedspoor en waren er zelfs sleepsporen te zien van in de woonkamer tot aan de trappen.

Black-out

Kwaad opzet dus en meteen viel alle verdenking op degene die de feiten als eerste meldde: Tom Debaillie. Het hele verhaal over het nachtelijk uitlaten van de hond klonk ook al niet meteen als de meest plausibele uitleg én de man bleek bovendien een rijkgevuld strafblad te hebben. De man werd aangehouden en legde eind 2020 bekentenissen af in het dossier. Tijdens een reconstructie in april vorig jaar beweerde hij evenwel zich bepaalde zaken niet te kunnen herinneren omdat hij met een black-out zou kampen.

Het dossier is ondertussen afgesloten. De raadkamer in Kortrijk besloot om Tom Spier naar het hof van assisen te sturen wegens oudermoord. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent heeft die beslissing bekrachtigd en dus zal Tom Debaillie zich wellicht al in de loop van volgend jaar in Brugge mogen verantwoorden voor de jury. Hij riskeert levenslang.