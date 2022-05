Onderzoek naar moord op Gerdy (53) afgerond, partner Steven (45) op weg naar assisenproces

Twee jaar nadat een 43-jarige man in Ingelmunster zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) in hun huurwoning vermoordde, is het onderzoek afgerond. De raadkamer in Kortrijk verwees de dader naar het Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent, de voorlaatste stap naar een assisenproces.

Gerdy Delannoy en Steven M. zouden op 25 september trouwen. Het Bierkasteel was al gereserveerd voor het feest, de uitnodigingen waren al verstuurd. In de nacht van 27 op 28 februari 2020 keerden ze met een taxi naar hun woning in Lysbrugstraat in Ingelmunster terug nadat ze in Eethuis Martess in Izegem iets hadden gegeten en op de Izegemse Grote Markt nog wat hadden gedronken.

Inwendige bloedingen

Nadat de taxichauffeur het koppel rond middernacht had afgezet, ontstond er ruzie. Buren hoorden rond 2 uur slaande deuren en luide stemmen maar lang duurde het niet. Rond 4.30 uur belde Steven M. de hulpdiensten. In de inkomhal van de arbeiderswoning aan de overkant van Schoenen Devolder vonden ze het levenloze lichaam van Kachtemnaar Gerdi Delannoy. Uiterlijk vertoonde hij weinig sporen van geweld maar na een autopsie waren tal van inwendige bloedingen vast te stellen. Steven M. beweerde eerst onschuldig te zijn maar bekende al snel dat hij zijn partner na een discussie had doodgetrapt. Er zou ook sprake zijn van slagen en wurging.

Overmatig alcoholgebruik

Negen maanden na de fatale nacht keerde Steven M. naar de slordige rijwoning in de Lysbrugstraat in Ingelmunster terug voor de reconstructie. Hij toonde er hoe hij met zware slagen en stampen zijn homopartner om het leven bracht. Waarover de discussie tussen het homokoppel precies ging, en waarom die tot een serieuze vechtpartij escaleerde, bleef onduidelijk. Mogelijk ontstond de ruzie omdat het slachtoffer toch wat vraagtekens achter de relatie plaatste en het geplande huwelijk op de helling kwam te staan. Hun overmatige alcoholgebruik speelde in ieder geval wellicht ook een rol. Sinds de fatale nacht verblijft M. in de gevangenis. Advocaat Filip De Reuse verdedigt Steven M., Jef Vermassen vertegenwoordigt de nabestaanden. (LSi)