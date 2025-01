Bijna 60 getuigen op assisenproces over moord en moordpoging met zwaard in Marke

Op het assisenproces tegen Mohammed Zeryouh (39) worden bijna 60 mensen als getuige gehoord. De man moet zich verantwoorden voor moord op zijn partner en moordpoging op haar kleindochter (9). Heidi Braye (52) werd in december 2022 in Marke (Kortrijk) met een zwaard om het leven gebracht.

De buren van het slachtoffer verwittigden de avond van 4 december 2022 de hulpdiensten. De klein- en pleegdochter van Heidi Braye had immers verteld dat oma door Mohammed gestoken was met een zwaard. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar konden enkel vaststellen dat de vijftiger inderdaad met een sierzwaard om het leven was gebracht. Bijna gelijktijdig werd Mohammed Zeryouh gearresteerd. De man had ondertussen aan meerdere mensen verteld dat hij zijn vrouw vermoord had.

Het onderzoek wees uit dat het huwelijk van de beschuldigde en het slachtoffer vrij woelig verliep. In het voorjaar van 2022 ging Braye samenwonen met een andere man, maar enkele maanden later koos ze toch weer voor Zeryouh. In de aanloop naar de feiten had ze echter opnieuw meer contact met diezelfde nieuwe vriend. Die bewuste avond zou het slachtoffer duidelijk gemaakt hebben dat de beschuldigde de woning in Marke moest verlaten, waardoor een hevige ruzie ontstond.

Mohammed Zeryouh moet zich voor het hof van assisen verantwoorden voor moord. Dat betekent dat hij volgens het openbaar ministerie mogelijk met voorbedachten rade het zwaard hanteerde. De verdediging benadrukte eerder echter al dat de feiten in een opwelling zouden gebeurd zijn. Daarnaast staat hij ook terecht voor moordpoging op de kleindochter van Heidi Braye. Tijdens de steekpartij raakte ze lichtgewond toen ze haar grootmoeder wilde beschermen. Daarna vluchtte ze naar het toilet. Wellicht zal de verdediging betwisten dat Zeryouh de intentie had om het meisje van het leven te beroven.

Op de preliminaire zitting werd vrijdagnamiddag de getuigenlijst bepaald. Uit de debatten bleek al dat de knipperlichtrelatie tussen Zeryouh en Braye centraal zal staan tijdens het proces. Zo drong een van de burgerlijke partijen aan op de getuigenis van hun huisbaas. Op het einde van de zitting stelde de beschuldigde zelf plots nog voor om de schoonouders van zijn zus te laten getuigen. “Ze kwamen veel bij ons en kennen het gezin”, klonk het. Uiteindelijk worden in totaal bijna 60 mensen opgeroepen om te getuigen.

Tijdens het assisenproces wordt Mohammed Zeryouh bijgestaan door Thomas Vandemeulebroucke en Nadia Lorenzetti. Sarah Leysen en Tess Ampe zullen de belangen van de kleindochter van Heidi Braye verdedigen. Voor de familie van het slachtoffer zullen Anne Ryssaert, Bram Elyn, Herman Baron en Klaas Van Dorpe als advocaten optreden. Kris Vincke en Ingrid Behaeghe stelden zich dan weer burgerlijke partij voor de nieuwe vriend van Braye. In principe zal Bram Casier de belangen van pleegzorg West-Vlaanderen verdedigen. Serge Malefason van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat op dinsdag 25 maart om 14 uur verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagochtend 28 maart zal de procureur-generaal zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Vincent Vereecke.

De uitspraak wordt op vrijdag 4 april verwacht. Mohammed Zeryouh riskeert levenslange opsluiting.