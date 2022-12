Partner van Heidi uit Marke reageert op drama dat in de sterren stond geschreven: “Maandenlang stond ze doodsangsten uit, maar nergens kreeg ze gehoor”

Een gespannen moment, het dispuut teveel en een zwaard? Heidi Braye had afgelopen weekend geen schijn van kans toen Mohammed Z. aan haar woning in Marke verscheen. Na een gewelddadige uithaal met een zwaard zeeg de vrouw bloedend neer en bezweek ze aan haar verwondingen. Het relaas van een drama dat in de sterren stond geschreven.

Zondagavond, kort na 19 uur. De bel klinkt aan de voordeur van Heidi. Geen kwaad vermoedend opent ze de deur en merkt ze dat Mohammed Z. voor haar neus staat, voor de zoveelste keer. Ze hadden een relatie, kortstondig maar intens en Heidi besloot in het voorjaar van 2022 er een einde aan te maken. Het werd een afwijzing die voor Mohammed niet te verwerken bleek. Zelfs na een verhuis, samen met haar kleindochter die ze onder haar hoede had genomen, bleef de man haar lastig vallen. Ging het om ziekelijke jaloersheid of een dwangmatige controle? Enkel zij kennen er het antwoord op.

Bij het gerecht staat Mohammed reeds gekend. Hij heeft de grootste moeite met de scheiding en weigert de definitieve breuk te verwerken. Met de regelmaat van de klok verschijnt hij aan de voordeur om er verhaal te halen, keer op keer eindigend in een slaande ruzie.

Machteloos

In 2022 vindt Heidi opnieuw de liefde. Haar nieuwe partner is de ridder op het witte paard die ze zocht, die ze verdiende en toekomstplannen worden gesmeed. Die plannen worden al snel erg concreet en in Marke wordt een nieuwe woning gevonden. Een plaats van rust, een plaats voor een nieuwe start en een plaats van genegenheid. Samen met haar nieuwe liefde werkt Heidi aan een verse start, een toekomst die iedereen toekomt. Mohammed deelt echter een andere mening en blijft Heidi lastig vallen. Keer op keer staat hij aan de voordeur, keer op keer wordt de politie verwittigd maar keer op keer schijnt justitie machteloos te staan.”Ziekelijk jaloers”, klinkt het in de omgeving, noodkreten die verdwijnen in de leegte van het systeem dat niet weet hoe ze de situatie aan moet pakken.

Zondag 4 december staat Mohammed wederom aan de deur, een nieuwe deur. Halverwege 2022 besloot Heidi te verhuizen, samen met haar kleindochter, om de tirannie van haar gewelddadige ex te ontvluchten. Met een zwaard in de hand besloot hij verhaal te halen. Hij kon haar niet hebben dus mocht niemand ze hebben. Het zwaard wordt uit de schede gehaald, discussies volgen elkaar op en het ondenkbare gebeurt. Heidi zakt bloedend in elkaar, Mohammed zoekt nog naar de kleindochter in een poging alle getuigen het zwijgen op te leggen, maar het kwaad is geschied. De kleine meid kon vluchten en slaagde erin de politie te bellen. Mohammed wordt kort na de feiten in de boeien geslagen en gaat al snel over tot bekentenissen.

“Te laat”

Het blijft een kille troost voor hen die achterblijven. “We hebben op 24 november de politie voor het laatst gebeld, omdat hij haar opnieuw lastig viel en aan het bedreigen was”, klinkt het bij haar verbijsterde partner. “Er werd toen niet gereageerd, net zoals de vorige keren en nu is het te laat. Meer dan één keer had hij een mes op haar keel gezet, letterlijk dan, maar dat was schijnbaar niet ernstig genoeg. Het resulteerde in dit gruwelijke scenario! Het was een zachtaardige vrouw die altijd voor iedereen klaar stond. Maandenlang stond ze doodsangsten uit, maar nergens kreeg ze gehoor. We hebben geen idee hoe het nu verder moet.”