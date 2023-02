Dader van zwaardmoord werkt mee aan reconstructie: “Zeer lastig en emotioneel”

In een huis in Marke bij Kortrijk is donderdagnamiddag een reconstructie gehouden van de zwaardmoord op een vrouw van 52. Ze werd om het leven gebracht door haar toenmalige partner, de 37-jarige Mohammed Z. “De reconstructie was zeer lastig en emotioneel voor mijn cliënt”, zegt advocaat van de dader Thomas Vandemeulebroucke.

Mohammed Z. moest donderdag voor de speurders van de politie overdoen hoe hij begin december vorig jaar zijn ex-vriendin Heidi Braye (52) met een zwaard om het leven bracht.

Mohammed Z. trok op zondagavond 4 december naar de woning van Heidi in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Het koppel woonde daar op dat moment samen maar Heidi wou de relatie verbreken en probeerde Mohammed weg te sturen. Heidi had een nieuwe vriend. In de daaropvolgende discussie greep Z. plots naar een zwaard dat in het huis lag en bracht de vrouw meerdere steken toe.

De feiten vonden plaats in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. © JF

Bij de schermutseling raakte ook de negenjarige kleindochter van het slachtoffer betrokken. Het meisje raakte gewond en verstopte zich in het toilet tot Z. te voet de vlucht nam. Vervolgens ging ze hulp halen.

Volle medewerking

Z. had intussen een paar straten verder aangebeld bij een huis om een glas water te vragen. Daar vertelde hij ook dat hij zijn vriendin iets aangedaan had. Niet veel later werd Z. opgepakt en sindsdien zit hij in de cel. Op de reconstructie verleende hij zijn volle medewerking. “Het was emotioneel voor hem maar hij wist dat het belangrijk was om zijn verhaal te kunnen doen”, zegt meester Thomas Vandemeulebroucke.

Hier bracht de dader Heidi B. om het leven. © BELGA

De nieuwe vriend van Heidi, deels de oorzaak van de ruzies tussen haar en Mohammed, stelt zich burgerlijke partij in de zaak. “Mijn cliënt had eerder al een relatie met het slachtoffer en die was zich in de periode voor de feiten net aan het herstellen”, zegt advocaat Kris Vincke. “Hij was niet aanwezig op de reconstructie omdat het voor hem emotioneel te zwaar zou zijn. Ook na de reconstructie blijven enkele details van het geweld nog onduidelijk. De dader laat het achterste van zijn tong niet helemaal zien.” (JF)