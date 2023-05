Assisen Kortrijkse Kasteelmoord: “Die man is een levend wapen” (burgerlijke partij)

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) hebben de burgerlijke partijen in hun pleidooien hard uitgehaald naar de beschuldigde. De advocaten hekelden vooral het vele geweld waarmee hij zijn vader Frans Debaillie (90) om het leven bracht.

“Alle getuigen hebben verteld dat Frans een heel verstandig man en een harde werker was”, pleitte meester Sarah Leysen. “De rode draad was ook dat hij fier was op zijn kasteel. Hij was een kasteelheer en gedroeg zich daar ook naar.”

Meer zorg nodig

De advocate merkte op dat het slachtoffer in de laatste maanden van zijn leven wel meer zorg nodig had. “Maar hij kreeg eigenlijk minder en minder zorg. Hij vluchtte dan overdag naar de assistentiewoning van zijn vriendin Ghislaine, omdat hij dan warm eten kreeg. Hij kreeg ook geen verse kleren en incontinentiemateriaal meer.”

In die periode kreeg Tom Debaillie de touwtjes in handen op Hoog Mosscher. “Tom Debaillie geniet ervan om daar eigenlijk de Führer te zijn, zoals hij het zelf zegt. De kasteelheer wordt eigenlijk tot slaaf gemaakt. Tom krijgt meer en meer grip op zijn vader en op het kasteel.”

Volgens meerdere getuigen deelde de beschuldigde toen al meermaals rake klappen uit. “Hij heeft zijn vader gereduceerd tot een bange, weerloze man, die enkel ja kon knikken.”

Splijtzwam van het gezin

Ook meester Anke Platteau trok hard van leer. Ze omschreef Tom Debaillie als de splijtzwam van het gezin, die toch keer op keer kansen kreeg. “De terreur voor zijn dood moet minstens even gruwelijk geweest zijn voor die man. Tom heeft zijn vader gereduceerd tot een niemendal. Hij is meermaals geduwd, geslagen, geschopt. Hij is als een klein gestraft kind uit de auto gesmeten.”

De beschuldigde blijft echter volhouden dat hij wel zo goed mogelijk voor zijn vader zorgde. “Hij liet zijn vader vergaan in zijn eigen vuiligheid. Maar Tom had het druk. Hij ging drie of vier keer per week naar de hoeren in Antwerpen. Dat was prioriteit, voor zijn vader zorgen absoluut niet. Tom heeft Frans werkelijk alles afgenomen. Zijn gezin, zijn kasteel, zijn waardigheid en finaal zelfs zijn leven.”

Meester Luc Arnou stond uitgebreid stil bij de manier waarop Debaillie ook financieel misbruik maakte van zijn vader. Vlak voor de feiten maakte hij hem op drie maanden tijd liefst 105.000 euro lichter. “Hij had de Lotto gewonnen, een bankkaartje van 400.000 euro. Hij was de koning van Hoog Mosscher geworden.”

50 verwondingen

Vervolgens kwamen ook de vele verwondingen aan bod. “50 verwondingen en 27 breuken. Bijna alle ribben kapot. Hij heeft zijn vader eerst mentaal gebroken en dan heeft hij hem ook fysiek kapotgemaakt.”

Frans Debaillie kreeg vooral harde stampen, net als een eerder slachtoffer van de beschuldigde. “Het heeft niet veel gescheeld of het was toen al assisen. We zijn 17 jaar later en die mens kan nog altijd niet komen getuigen.”

Vraagtekens bij vermeend motief

De raadsman van een dochter van het slachtoffer plaatste ook vraagtekens bij het vermeende motief van Tom Debaillie. Die ging naar eigen zeggen door het lint omdat zijn vader de hond had geslagen.

“King Tom I is die dag bijzonder gefrustreerd. Hij als rijke mens was opgepakt door een stel idioten van de politie.”

Tijdens zijn verhoren liet Debaillie bovendien zelf uitschijnen dat hij zich tekortgedaan voelde door zijn vader. “Hij wil naar het Schipperskwartier en al zijn geld verbrassen aan drank en hoeren. Maar hij moet ook voor zijn vader zorgen en dat staat hem niet aan.”

Parabel van de verloren zoon

Ten slotte las meester Jan Leysen tijdens zijn pleidooi de parabel van de verloren zoon voor. “Een zeer mooie parabel. Frans kende die zeker, maar helaas was de realiteit een ander verhaal. Die zoon verstaat na één keer dat hij zijn manieren moest houden. Maar Frans Debaillie heeft die parabel drie keer moeten toepassen en hem weer in huis moeten nemen.”

Meester Leysen benadrukte ook dat de beschuldigde nooit zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. “Steeds opnieuw maakt hij fouten, steeds opnieuw gebruikt hij geweld. Ontelbare keren. Die zoon in de parabel is eigenlijk nog heel braaf.”

Ongecontroleerd wapen

Tom Debaillie liep al een tiental veroordelingen op, maar kreeg volgens meester Leysen van justitie te veel kansen, die hij nooit greep. “Het wapen zit daar. Zijn handen, zijn voeten. Dat is een levend wapen.”

“Die man is gevaarlijk, hij is een ongecontroleerd wapen. Tom Debaillie heeft al ontzettend veel kapotgemaakt. Maar hij heeft nog nooit de rekening betaald. Maar nu hij de hand die hem voedde heeft afgehakt, is hij een brug te ver gegaan.”

Dadelijk zal openbaar aanklager Francis Clarysse zijn requisitoir houden.