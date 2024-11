“Wie heeft op ons huis geschoten?”: koppel uit Lichtervelde ontdekt drie kogelgaten in hun raam, maar tast in het duister

Wie schoot op de woning van Filip en Karien? Het is de vraag die op menig Lichterveldse lippen brandt. Het koppel ontdekte drie kogelgaten in hun raam en tast in het duister. “Een kwajongensstreek of een bewuste daad? Dit is al niet meer om te lachen!”

Brussel, Antwerpen en zelfs Charleroi? Wanneer we spreken over schietincidenten en kogelgaten, dan wordt de link al snel gelegd met de grootsteden in ons land. Toch lijkt het erop dat dit fenomeen niet langer is voorbehouden voor de metropolen, want ook het landelijke Lichtervelde kent nu een eigen schiet-mysterie.

“Ik hoorde ‘s morgens vroeg enkele knallen, maar stelde me er geen vragen bij. Ik lag nog in bed en ik dacht dat ik misschien nog half aan het slapen was.” Karien Neyens probeert nog altijd grip te krijgen op het waanzinnige verhaal, waar ze ongevraagd mee in betrokken zijn geraakt. “Het is pas toen Filip enkele uren later in de wagen wilde stappen, dat hij die impacten zag in ons raam. We hadden ook niet meteen fits wat er gaande was, maar toch drong het stilaan door. Die knallen die we hadden gehoord en die gaten in ons raam? Er werd op onze woning geschoten!”

Loodjesgeweer

Het koppel belde de politie, die ter plaatse de vaststellingen kwam doen. “Hun eerste reactie was dat ze hier misschien hadden proberen in te breken. Maar al snel werd die theorie van tafel geveegd. Op die manier een woning proberen binnen te raken, zou ook helemaal geen steek houden. Wat later vonden we dan ook kogeltjes van lood op onze oprit, waarmee het buiten twijfel stond. We kregen het antwoord op één vraag, waarop meteen een nieuw raadsel boven kwam drijven. Wie schoot op onze woning? Dit is hier Lichtervelde, niet Chicago! Het zijn dingen die je in de verste verte nooit bij ons zou verwachten. Het is dan wel met een loodjesgeweer dat ze op ons huis hebben geschoten, je kunt daar toch nog steeds aanzienlijke schade mee aanrichten. Wat als je zoiets in je gezicht zou krijgen? Wat als onze kleinkinderen hier net hadden gestaan? Je mag er eigenlijk niet van gedroomd hebben dat er iets zou voorvallen. Iemand opperde dat het misschien verdwaalde kogels waren die van aan de autosnelweg kwamen. Maar dat zou me nogal sterk lijken, want het gaat hier om een loodjesgeweer en de autostrade is ver weg. Dit moet echt iets of iemand van dichtbij geweest zijn. Gaat het om een uit de hand gelopen kwajongensstreek of spreken we hier van een bewuste daad? Lachen doen we er alvast niet mee.”

Onderzoek

Politiezone Tielt deed de nodige vaststellingen en zal het verdere onderzoek in goede banen leiden. Bij de politiezone zelf was niemand bereikbaar voor een reactie.