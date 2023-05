Werkstraf in plaats van 18 maanden cel voor kooivechter die man kaakbeenbreuk sloeg voor ogen van zesjarig dochtertje

Een 26-jarige kooivechter uit Oostende heeft in beroep een werkstraf gekregen voor gratuit geweld. Islam A. werd eerder al veroordeeld voor dergelijke feiten, maar het hof gaf hem nog een kans.

Op 17 april 2021 kreeg Islam A. het in de Sint-Paulusstraat in Oostende aan de stok met een man die aan het winkelen was met zijn vrouw en zesjarige dochtertje. Er ontstond een verhitte discussie waarop het gezin wegwandelde. Wat verderop gingen ze op een bankje zitten waarop A. weer opdook en het slachtoffer uit het niets aanviel. Hij sloeg de man voor de ogen van diens dochter en partner tegen de grond en schopte hem in het gezicht. Daarop wandelde A. doodleuk verder. Het slachtoffer liep een neus- en kaakbeenbreuk op en was twee weken arbeidsongeschikt. A. kreeg twee jaar cel maar liet verstek. OP verzet werd de straf teruggebracht tot 18 maanden.

A. was echter niet aan zijn proefstuk toe. Op 11 oktober 2021 reed Islam A. op zijn elektrische step door Oostende. Zonder aanwijsbare reden begon hij plots een man en zijn vriendin uit te schelden. De man diende hem van antwoord waarop A. rechtsomkeer maakte en hem tegen de grond mepte. Het slachtoffer onderging een operatie aan zijn rechterpink en was anderhalve maand arbeidsongeschikt. Islam A. doet aan MMA (Mixed Martial Arts) bij het Ostend Fighting Team. Advocaat Yen Buytaert beseft dat A. een agressieprobleem heeft. “Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt en volgt nu begeleiding.” Het hof besloot hem daarom nog een kans te geven en zette de 18 maanden cel voor de agressie in de Paulusstraat om in een werkstraf van 200 uur. Indien hij die niet uitvoert, moet hij twee jaar naar de cel. (OSM)