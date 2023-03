Werkstraf gevraagd voor slagen in staantribune KV Kortrijk

Twee mannen van 38 en 27 jaar oud vragen in beroep een werkstraf voor het in elkaar slaan van een supporter op de voetbalwedstrijd KV Kortrijk tegen Charleroi bijna vier jaar geleden. Ze dringen ook aan om geen stadionverbod op te leggen.

Het slachtoffer was een occasionele supporter van Kortrijk uit het Antwerpse. In de staantribune van het Guldensporenstadion kreeg hij op 22 mei 2019 slagen na een schermutseling. Op een bepaald moment kreeg hij het aan de stok met een twintigtal personen. Eerst kreeg hij nog een duw van een derde in de tribune. Maar nadien werd hij achtervolgd door twee anderen. Jonathan D. (38) uit Kortrijk beweert dat hij hem enkel een duw heeft gegeven. Maar aan de drankstand kreeg hij een vuistslag van Levi. D. (27) uit Harelbeke.

Het gevolg was een neusbeenbreuk en zijn sinussen en kaak waren geraakt. Hierdoor was hij enkele arbeidsongeschikt. Beide kregen in eerste aanleg vier maanden cel en een stadionverbod van zes maanden. De advocate van Jonathan D. vraagt in beroep een werkstraf. “De feiten dateren toch al van 2019 en sindsdien is er geen enkel voorval meer geweest.” Ze vraagt het hof hem ook geen stadionverbod meer op te leggen. “Het heeft weinig zin, want hij gaat niet meer naar het voetbal.”

Ook Levi D. wil een werkstraf. Ook hij gaat intussen niet meer naar het voetbal en betaalt het slachtoffer inmiddels 400 euro per maand aan schadevergoeding. De procureur-generaal heeft geen problemen met een werkstraf voor de twee, maar dringt uit veiligheidsoverwegingen wel aan op een stationverbod. Het hof doet uitspraak op 12 april. (OSM)