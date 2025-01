Vrijspraak voor agent die ‘dolleman’ met bijl in de arm schoot in Eernegem: “Geen andere keuze om hem te neutraliseren”

“Hij kwam hakkend met een sierbijl uit de struiken gesprongen”. Volgens de rechter had een jonge agent geen andere keuze toen hij tijdens een interventie in Eernegem een stomdronken en gewapende man in de arm schoot. De agent werd vrijgesproken. R.V. (49) zelf kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf én een gepeperde rekening.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 mei 2022 stormde de politie naar een woning in de Kapelhoek in Eernegem. De bewoner, R.V. (49), was die nacht stomdronken thuisgekomen van een cafébezoek en had er zijn vrouw en zus bedreigd met een samoeraizwaard. Toen de politie aankwam, hing R.V. met een lang vuurwapen – dat achteraf een kermisgeweer bleek – door het venster. Toen hij dit op de politie richtte, gingen de poppen aan het dansen.

De zwaar beschonken man – hij had drie promille in het bloed – weigerde het wapen weg te gooien en kwam er uiteindelijk mee naar buiten via de voordeur. Hij legde het wapen neer, maar in plaats van zich over te geven rende hij terug naar binnen en keerde terug met een sierbijl in de handen. Hij zwaaide ermee in het rond, waardoor het metalen bovenstuk loskwam en tegen het been van een agent vloog. Terwijl de andere agenten in dekking gingen, verdween R.V. in het struikgewas.

Kat-en-muisspel

De agenten trokken de pikdonkere tuin in om R.V. te zoeken. “Het kwam tot een kat-en-muisspel waarbij die man plots kwam als een dolleman achter de agenten uit de bamboe kwam gesprongen”, stelde advocaat Robert Trips. R.V. had de bijl nog steeds in de handen en maakte een hakkende beweging De agenten probeerde R.V. tevergeefs te neutraliseren met pepperspray. “Dat hielp niet bij deze dolle hond”, stelde procureur Lode Vandaele.

Terwijl het Bijzonder Bijstandsteam werd opgetrommeld, bevroren de agenten de situatie. “Meermaals werd de beklaagde gevraagd om zijn wapen neer te leggen, maar die stormde plots op twee agenten af. Zij konden geen kant meer uit”, aldus de procureur.

De ene agent trok zijn wapen en loste twee schoten, die beiden hun doel misten. De andere agent vuurde een derde kogel af en trof R.V. in de arm. Vervolgens werd R.V. ingerekend en zat hij een drietal maanden in voorhechtenis. De procureur vroeg twee jaar cel, eventueel met uitstel onder voorwaarden, zoals een alcohol- en caféverbod. Hij wees erop dat R.V. al meerdere veroordelingen opliep voor dronken rijden en weerspannigheid.

Ten onrechte?

R.V., die sinds de feiten permanent arbeidsongeschikt is, vroeg de vrijspraak en daagde op zijn beurt de 29-jarige agent die hem in de arm schoot rechtstreeks voor de rechtbank. Volgens zijn advocaat opende de politie ten onrechte het vuur. “Hij liet het loodjesgeweer meteen van het dak glijden en heeft op geen enkel moment de aanval ingezet. Hij had die bijl al laten vallen toen hij beschoten werd. Hij liep op dat moment zelfs zijwaarts weg. Van wettige zelfverdediging was geen sprake.”

De procureur zag dat anders. “De reactie van de agent was noodzakelijk en proportioneel. Hij heeft in eer en geweten gehandeld. Dat de beklaagde hem voor de rechtbank daagde, is schabouwelijk”, besloot Vandaele.

Comité P

Ook de agent nam kort het woord. “Toen ik een deurwaarder mij die dagvaarding overhandigde, zakte de grond onder mijn voeten weg”, vertelde hij. “Het Comité P had immers al gesteld dat ik geen fout maakte. Ik werd verhoord als verdachte en dat ik mij 2,5 jaar na de feiten voor de rechtbank moet verantwoorden, is zwaar om te dragen. En dat terwijl ik alleen mijn werk deed.”

De rechtbank volgde donderdag het standpunt van het Openbaar Ministerie en sprak de agent vrij. “Hij was in het nauw gedreven en had geen andere keuze om de beklaagde te neutraliseren”, klonk het.

R.V. zelf kreeg twee jaar cel met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden waaronder een alcohol- en caféverbod. Aan de agent die hem neerschoot, moet R.V. 2.000 euro schadevergoeding betalen. In totaal moet R.V. om en bij de 11.000 euro aan schadevergoeding ophoesten voor de politiezones Kouter en Polder en de betrokken agenten. (AFr)