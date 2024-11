Veertiger riskeert jaar cel en forse boete voor pooierschap in Roeselare: “Hij wou die dames enkel helpen”

Een 49-jarige Congolees uit Roeselare riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar cel en een forse boete voor pooierschap ten aanzien van vijf Nigeriaanse vrouwen.

Eind 2019 startte de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar prostitutie met Nigeriaanse vrouwen. De dames bleken ook in Roeselare actief en begin maart 2020 werden in de woning van P.M. (49) twee Nigeriaanse prostituees aangetroffen. Tussen november 2019 en november 2021 zouden in totaal vijf vrouwen het appartement gebruikt hebben om klanten te ontvangen.

P.M. beweerde dat hij niets afwist van de activiteiten van de vrouwen. De procureur noemde dit ongeloofwaardig aangezien tijdens het onderzoek 28 advertenties van prostituees waren opgedoken waarin telefoonnummers van P.M. werden vermeld. Ze vroeg woensdag een jaar effectief en 20.000 euro boete. Ze verwees daarbij naar het zware strafblad van P.M.

Volgens de verdediging wou de Roeselarenaar de vrouwen enkel helpen. “Hij bood hen onderdak, maar heeft daar nooit geld voor gevraagd”, aldus meester Nathalie ‘t Jampens, die de vrijspraak vroeg voor haar cliënt. “Hij wist niet dat ze zich prostitueerden. Door de coronacrisis verbleef hij toen vaak bij zijn vriendin.”

Hoe zijn telefoonnummers dan bij de advertenties terechtkwamen? “Hij kocht simkaarten voor die dames. Dat was een stommiteit”, besloot meester ’t Jampens. De rechtbank doet uitspraak op 4 december. (AFr)