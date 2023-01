Vandalen vernielen beeldhouwwerk De Vlasbol in park Wevelgem

De Vlasbol is vernield door vandalen. Een groot deel van het beeldhouwwerk dat in het park in Wevelgem staat is verdwenen. Het is onherroepelijk beschadigd en zal worden weggenomen.

Een uitvergrote vlasbol. Het kunstwerk dateert van de jaren zeventig en werd in opdracht van de gemeente Wevelgem gemaakt door Lionel Holvoet.

Eerder al stukje weggenomen

Als fontein, was de bedoeling, maar die functie werkte nooit echt goed. Initieel stond het beeldhouwwerk voor het politiekantoor, waarna het verhuisde naar het park. In 2017 kreeg het zijn definitieve stek recht tegenover de ingang van de Bib in het Park.

Nu verhuist het wellicht richting containerpark. Noodgedwongen, aangezien vandalen een groot deel het kunstwerk vernielden en stalen. “Eerder was al een deeltje van het kunstwerk weggenomen, maar we besloten het toen te laten staan”, vertelt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Onherroepelijk beschadigd

“Nu is het echter onherroepelijk beschadigd en zullen we het moeten wegnemen. Jammer dat zulke dingen moeten gebeuren.”

Het was niet de eerste keer dat onverlaten zich uitleefden op de vlasbol, en ook niet de eerste keer dat er vandalen aan het werk waren in het park. In juli vorig jaar werd Warme William, bij wie mensen terechtkonden als ze zich niet goed in hun vel voelen, nog van zijn bank geduwd. (JD)