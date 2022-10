Vader (41) uit Anzegem vrijgesproken van misbruik dochters: “Moeder beloofde hen frietjes of fiets”

Geen 6 jaar cel maar een vrijspraak. Voor een 41-jarige man uit Anzegem viel een enorme last van zijn schouders toen de rechter in Kortrijk de verlossende woorden sprak. Hij werd er door zijn ex van beschuldigd hun 3 jonge dochters seksueel te hebben misbruikt.

Op 26 juli 2021 diende de ex klacht in tegen haar voormalige partner. Ze stelde naar eigen zeggen al langer vast dat het gedrag van haar dochters van 2 tot 4 jaar veranderde en weet dat aan seksueel misbruik door de vader. Toen een tante van de kinderen ook vaststelde dat ze de kinderen niet mocht aanraken tijdens het wassen en seksuele handelingen op elkaar stelden, trok men aan de alarmbel. Tijdens audiovisuele verhoren vertelden de kinderen dat “papa hen pijn deed met zijn prikkertje”.

7 kinderen bij 3 partners

De Anzegemnaar bleef ontkennen en getuigde zelfs over een goede band met zijn kinderen. “Mijn drie ex-partners, bij wie ik in totaal 7 kinderen heb, hebben onderling contact met elkaar en jutten elkaar op”, aldus de man. “Er heerst dus een heel vijandige sfeer tegen mij. Er is de kinderen zelfs een fiets of frietjes beloofd als ze over papa’s prikkertje zouden vertellen.”

Niet bewezen

“Maar objectieve elementen zijn er niet”, aldus zijn advocaat, die vroeg de man vrij te spreken. De drie rechters vonden het misbruik niet bewezen en spraken de man inderdaad vrij. De openbare aanklager had een celstraf van 6 jaar gevorderd. (LSi)