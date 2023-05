Uitbater voormalig “massagesalon” Villa Relaxia in Brugge krijgt jaar cel voor pooierschap en slagen aan prostituee

De uitbater van het voormalige clandestiene bordeel Villa Relaxia in de Hoog-Brabantlaan in Sint-Andries heeft van de rechter een jaar effectieve celstraf gekregen voor prostitutiemisdrijven ten aanzien van dertien slachtoffers. Franky L. (58) deelde ook slagen uit aan een prostituee, maar dat hij de dames ook uitbuitte achtte de rechtbank niet bewezen.

Op papier werden er enkel massages gegeven, maar volgens het gerecht werden in Villa Relaxia van 2015 tot 2017 prostituees uitgebuit. De bal ging in 2017 aan het rollen na een tussenkomst van de politie voor een dispuut met een sekswerker. De meisjes getuigden over fysiek geweld en beweerden dat ze tot bepaalde seksuele handelingen werden verplicht.

“De meisjes kregen een proefcontract, maar dat verdween in de versnipperaar als er geen controle op zwartwerk was geweest”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Op die manier kon de beklaagde een zwart circuit organiseren.” In totaal zouden in Villa Relaxia dertien vrouwen zijn uitgebuit.

De procureur vroeg vier jaar cel, 104.000 euro boete en 348.000 euro verbeurdverklaring voor zaakvoerder Franky L. De vijftiger werd niet enkel vervolgd voor mensenhandel en exploitatie van prostitutie, maar ook voor slagen aan twee prostituees en voormalige gerantes van Villa Relaxia. Het geweld kaderde telkens in een relatie. De gerantes, M.V. (56) uit Gent en R.A. (38) uit Schaarbeek, zaten evenwel mee in de beklaagdenbank voor hun rol in het clandestiene bordeel.

De beide vrouwen wezen L. aan als spilfiguur, maar zelf waste de Bruggeling de handen in onschuld. Volgens advocaat Koen Blomme investeerde L. op vraag van M.V. in een massagesalon. “Mijn cliënt dacht dat het om legale activiteiten ging. De vrouwen werden in Villa Relaxia tot niets verplicht en seks was zelfs verboden volgens het huisreglement.”

Bordeel

Volgens meester Blomme was het M.V. die de touwtjes in handen had. “Ze misbruikte mijn cliënt en probeerde zelfs zijn geslachtsdelen te elektrocuteren. Hij heeft dan ook klacht ingediend wegens foltering.” Villa Relaxia ging uiteindelijk failliet. “De curator stelde geen onregelmatigheden vast. Mijn cliënt mocht een nieuwe zaak starten maar had de financiële middelen niet meer”, besloot meester Blomme.

De rechtbank meende dat Villa Relaxia wel degelijk een bordeel was en veroordeelde Franky L. voor pooierschap, exploitatie van prostitutie, zwartwerk en slagen aan één prostituee. Hij kreeg hiervoor een jaar effectieve celstraf en ziet 50.000 euro verbeurd. Voor mensenhandel en geweld tegen drie vrouwen werd hij vrijgesproken. “De meisjes gingen er vrijwillig aan de slag, konden zelf beslissen over de handelingen die ze stelden en hadden de vrijheid om elders te werken”, oordeelde de rechtbank.

Door de gedeeltelijke vrijspraak van L. zag een prostituee, die zich burgerlijke partij stelde, een gevraagde schadevergoeding van 10.000 euro aan haar neus voorbijgaan. M.V en R.A. kregen elk een jaar celstraf met uitstel. (AFr)