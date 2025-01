Twintiger ontkent dat hij messteken uitdeelde tijdens knokpartij in Oostends Leopoldpark: parket eist celstraf voor beklaagde én slachtoffer

Tijdens een zware knokpartij in het Oostendse Leopoldpark zou een 28-jarige Algerijn messteken hebben uitgedeeld aan een 42-jarige Libiër. Islam B. riskeert twee jaar cel voor poging doodslag, maar ook het slachtoffer gaat volgens het OM niet vrijuit.

De beide mannen kregen het op 28 september 2024 zwaar aan de stok op café in Oostende. Ze trokken naar het Leopoldpark om de ruzie uit te praten, maar Islam B. (28) zou er Libiër Annas D. (42) te lijf zijn gegaan met een mes. Toen de politie arriveerde vertoonde D. steekwonden in de borst en arm. B. probeerde te vluchten in de struiken, waar een bebloed mes en een bebloede trui werden aangetroffen.

Uit een filmpje van een getuige bleek dat Islam B. nog voor de steekpartij zware slagen en schoppen incasseerde van Annas D. en nog een tweede man, vermoedelijk zijn broer. Het Openbaar ministerie vroeg voor Islam B. twee jaar cel voor poging tot doodslag. Annas D. riskeert op zijn beurt tien maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Annas D. kwam niet opdagen voor zijn proces. Islam B. ontkende dat hij tijdens het gevecht een mes trok en vroeg de vrijspraak. “Sowieso handelde mijn cliënt uit wettige zelfverdediging”, aldus advocate Kitty D’hondt. B. zelf stelde dat hij werd aangevallen door drugsdealers. De uitspraak volgt op 25 februari. (AFr)