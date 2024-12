Twee mannen krijgen drie jaar cel voor strafexpeditie naar man die drugs niet wou betalen: “Jullie gedroegen zich als een bende Neanderthalers!”

Twee mannen zijn in beroep veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze een bijzonder gewelddadige strafexpeditie ondernamen nadat een 41-jarige man een levering cocaïne niet wilde betalen. Ze sloegen zijn woning kort en klein en lieten de bewoner zwaargewond achter.

De 41-jarige man uit Diksmuide had een levering cocaïne gekregen van de nu 25-jarige D.C. uit Kortemark, maar weigerde dat te betalen. Omdat de twintiger vervolgens zijn eigen leverancier niet kon betalen, werd die woest. Daarom besloot hij op 30 mei vorig jaar een strafexpeditie op poten te zetten. “Om hem een lesje te leren en mijn geld te eisen”, klonk het. Maar dat draaide volledig anders uit. En daarbij werd het zware geweld niet geschuwd. D.C. en O.L. (47) uit Poperinge drongen met drie anderen het huis van de man in Diksmuide binnen via de voor- en achterdeur, sloegen de inboedel kort en klein en verwondden S. zwaar. Hij kreeg een reeks klappen en werd geslagen met een glazen fles en salontafel. Bij aankomst van de politie had hij verschillende open wonden in het gezicht en het hoofd. Hij zat ook volledig onder het bloed. De feiten waren wellicht nog veel erger, want zelf wou de man niet veel verklaren..

Uiteindelijk kreeg de 25-jarige leider van de bende de zwaarste straf: twee jaar effectief. O.L. kreeg één jaar cel, een van de andere mannen kreeg 18 maanden met uitstel en twee anderen een werkstraf. O.L. en D.C. gingen in beroep. D.C. beweerde dat hij niet zijn geld wou gaan halen, wel verhaal wou gaan halen. “Hij heeft misschien dingen gedaan niet kunnen, maar hij was niet de “Mussolini van de bende”, pleitte zijn advocaat. O.L. beweerde zelfs dat hij er niet bij was die avond. Maar de procureur-generaal vond dan men hem en het hof voor een bende randdebielen hield. “Jullie gedroegen zich als een bende Neanderthalers. Jullie waren toch naar Diksmuide gereden om ‘een babbelken’ te doen?”

Ook het hof geloofde hen niet en os overtuigd dat ze op strafexpeditie waren. Het hof veroordeelde hen beiden tot drie jaar effectief. Voor D.C. werd de onmiddellijke aanhouding bevolen omdat hij niet over een vast adres beschikt. Voor O.L. achtte het hof dat niet nodig. (OSM)