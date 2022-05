Tienerpooier die twaalfjarig meisje uit Ieperse instelling in prostitutie dwong krijgt vijf jaar voorwaardelijke celstraf

Een 22-jarige Bulgaar uit Lokeren heeft voor de Brugse rechtbank vijf jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor seksuele uitbuiting van een twaalfjarig meisje. Hij mag geen contact meer met haar hebben en moet ook 25.000 euro schadevergoeding betalen.

Het gerecht kreeg Nuray N. een tweetal jaar geleden in het vizier toen een instelling uit Ieper aan de alarmbel trok. De begeleiders van een twaalfjarig meisje, dat er verbleef, vermoedden dat ze zich prostitueerde waarna aan het licht kwam dat ze sinds 2017 een relatie had met de toen achttienjarige Bulgaar. De twee hadden elkaar leren kennen op een feestje.

Volgens de procureur maakte N. zwaar misbruik van het Gentse meisje. “De beklaagde dwong haar tijdens hun relatie in de prostitutie”, verduidelijkte hij. “Het meisje kreeg instructies van hoe ze met een klant moest omgaan, kreeg drugs toegestopt en moest al haar geld afgeven. Uit de audiovisuele verhoren is gebleken dat zij dingen deed waar kinderen op die leeftijd zelfs nooit aan zouden denken. Ze schaamt zich over de dingen die ze moest doen en verklaarde dat ze eigenlijk nooit kind is geweest.”

De uitbuiting duurde van juni 2017 tot eind januari 2020. Volgens de advocaat van het meisje is er intussen tegen anderen een nieuw dossier opgestart waarin zij slachtoffer is van identieke feiten. “Ik vrees dat zij een vogel voor de kat is”, pleitte meester Yves Tytgat. “Het is een ramp.”

De procureur vroeg zes jaar effectieve celstraf voor Nuray N., die de vrijspraak vroeg voor de seksuele exploitatie. Hij bekende wel dat hij het meisje drugs toestopte en seks met haar had, wat gezien haar leeftijd neerkomt op verkrachting. “Hij heeft het meisje nooit in het drugs- en prostitutiemilieu willen meesleuren”, pleitte zijn advocate. Dat het slachtoffer dit wel verklaarde tijdens een audiovisueel verhoor schreef de verdediging toe aan het feit dat N. op een bepaald moment een ander liefje had. “Mijn cliënt heeft zich nu helemaal herpakt. Hij heeft een vaste job en gebruikt geen cocaïne meer”, besloot de advocate.

De rechter achtte alle feiten bewezen en legde N. vijf jaar voorwaardelijke celstraf op. Hij ontnam hem ook voor tien jaar zijn burgerrechten. N. mag onder meer geen enkel contact meer hebben met het meisje, mag geen drugs meer gebruiken en moet aan zijn slachtoffer 25.000 euro schadevergoeding betalen in maandelijkse schijven van 250 euro. Als hij een van zijn voorwaarden niet nakomt moet hij alsnog vijf jaar brommen. (AFr)