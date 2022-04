Tiener die man in Brugge in coma sloeg, gebruikte xanax in combinatie met alcohol: “Er zijn gevallen bekend van valse doktersvoorschriften”

Minstens één van de vier tieners die zondagmorgen een dertiger in coma sloegen in het centrum van Brugge, gebruikte alcohol in combinatie met xanax. Volgens de Brugse preventieschepen Mathijs Goderis zijn er in Brugge een beperkt aantal gevallen bekend van vervalste doktersvoorschriften en combineren sommige jongeren inderdaad meerdere drugs: “Het is niet wijdverspreid onder de Brugse jongeren, maar het gebeurt in bepaalde milieus.”.

Vorig weekend, tijdens de nacht van zaterdag op zondag maakten vier jongeren tussen 14 en 17 jaar bijna een dodelijk slachtoffer. Volgens HLN zou minstens één onder invloed zijn geweest van drank en het kalmeringsmiddel xanax. Het geneesmiddel is een kalmeringsmiddel, maar sommige mensen worden er net agressief van. Alcohol versterkt dat nog.

Omstreeks 5 uur klampten de tieners fietsers aan op straat. De meesten negeerden het gedrag van de jongeren en fietsten door, maar één man stopte toch. Nietsvermoedend werd hij plots van zijn fiets gesleurd en aangevallen door de vier tieners.

Coma

Het viertal sloeg en schopte het slachtoffer, een jonge dertiger, stevig op het hoofd. Ze lieten hem achter op het terras van een horecazaak. De man wordt in het ziekenhuis in coma gehouden, zijn toestand zou stabiel zijn.

De vier jongeren zitten na hun arrestatie in de gesloten instelling in Everberg na de beslissing van de jeugdrechter. Vrijdag moeten ze opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen, die zal beslissen of ze nog een maand langer in de instelling moeten blijven.

Xanax

Is de combinatie van alcohol met het kalmeringsmiddel xanax een gevaarlijke trend onder de Brugse jongeren? Politie Brugge wil en mag geen uitspraken doen, zolang het gerechtelijk onderzoek van de vechtprtij in de Breidelstraat loopt.

Hanne Haeghebaert, drugscoördinator bij de Brugse stedelijke preventiedienst, heeft nog geen alarmerende signalen opgevangen over de combinatie van die drugs. Ook bij Frank Schilelwaert, directeur van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg, is dit fenomeen onbekend.

Vervalste voorschriften

Maar de Brugse jeugd- en preventieschepen Mathijs Goderis luidt een andere klok: “Het verkeerd gebruik van medicatie is opgenomen als prioritair actiepunt in ons drugbeleidsplan. Geneesmiddelen als xanax kun je enkel op voorschrift krijgen. Maar er zijn een aantal gevallen in Brugge bekend van vervalste doktersvoorschriften. Ik hoor dat in het Brugs uitgaansmilieu sommige jongeren geregeld alcohol met drugs, vooral synthetische, samen innemen. Maar eerder het verdovingsmidel ketamine dan xanax.”

Safe ‘n Sound, het Vlaams expertisecentrum rond alcohol en andere drugs, dat bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de uitgaanswereld veilige tips geeft over partydrugs, is vertrouwd met het feit dat bepaalde combinaties tot agressie leiden.

Gevaarlijke cocktail

Peter Schrooten van Safe ‘n Sound verwoordt het zo: “Als je twee verdovende middelen inneemt, alcohol is er een van, leidt dit niet alleen tot slaperigheid, maar het kan ook voor agitatie zorgen. Voorlopig is xanax nog geen prioritair aandachtspunt, er zijn nog niet veel problematische gevallen bij ons gekend. Ook de inname van ketamine, na enkele glazen alcohol, kan voor problemen zorgen. De gebruiker wordt geagiteerd en kan ook onwel worden en op de spoed belanden. Dat gebeurt vaker dan in combinatie met xanax.”

“Als jongeren kiezen voor illegale drugs, proberen wij hen te sensibiliseren om dat op een verstandige manier te doen. Met kleine dosissen. Er zijn tal van nieuwe hallucinerende, synthetische drugs op de markt. In principe worden jongeren die XTC of 3-MCC of 2C-D innemen op een fuif niet agressief. Op een boerenfuif rond de kerktoren met veel alcohol is het risico op een zware vechtpartij veel groter. Maar zoals gezegd, alcohol met een ander verdovend middel, is een gevaarlijke en agressieve cocktail”, aldus Peter Schrooten.