Taxichauffeur Jens (30) getuigt na zwaar geval van verkeersagressie in Brugge: “Hij bleef me achtervolgen en bracht schade toe aan mijn taxi”

De 30-jarige taxichauffeur die donderdag betrokken raakte bij een zware vorm van verkeersagressie in Brugge, werd naar eigen zeggen eerst minutenlang achtervolgd door de 55-jarige automobilist. “Toen ik stopte, bracht hij schade toe aan mijn taxi. Hij wou zelfs mijn banden plat zetten. Daarop ben ik uitgestapt, ja”, vertelt Jens Demeulemeester.

Opvallende beelden donderdagnamiddag rond 15 uur langs de Dijver. Twee mannen rolden er al vechtend over straat. De situatie duurde minutenlang, tot de politie uiteindelijk ter plaatse kwam. Het bleek al snel om een geval van verkeersagressie te gaan, bevestigt de politie.

Beide kemphanen – een taxichauffeur en autobestuurder – waren elkaar even voordien tegengekomen in het verkeer. Volgens de verklaring van de bestuurder had de taxichauffeur té agressief gereden en hem de pas afgesneden. Naar eigen zeggen kon hij een aanrijding maar net voorkomen en raakte hij geïrriteerd door het zwalpen van de taxi.

‘t Zand

Taxichauffeur Jens Demeulemeester (30) is zwaar aangedaan door de feiten, vertelt hij. “Fysieke agressie zit normaal niet in mij”, vertelt Jens. “Maar iemand zoals die man? Neen, die hoort niet thuis in het verkeer. Het begon al kilometers eerder ter hoogte van ‘t Zand. Ik reed daar op een taxistrook en haalde die man in. Hij kon dat schijnbaar niet verdragen en probeerde nog snel voor te steken. Maar ik was hem al voor, dus reed ik door.”

Dat was evenwel niet naar de zin van de 55-jarige automobilist, stelt Jens. “Hij begon me minutenlang te achtervolgen door het centrum. Ik reed verder naar mijn klanten, maar hij bleef maar achter me rijden en gebaren maken. Ik deed nog een omweg om hem kwijt te spelen, maar dat lukte niet.” Uiteindelijk stopte de taxichauffeur aan de Dijver om zijn klanten op te pikken, maar ook de 55-jarige automobilist stopte daar.

“Hij kwam op mijn taxi af en bracht beschadigden toe”, zegt Jens. “Hij vroeg me uit te stappen en toen ik dat weigerde, probeerde hij mijn zijspiegel los te trekken. Hij wou zelfs mijn band lossen. Dus ja, toen ben ik wel uitgestapt, ja. Ik kon hem toch niet zomaar zijn gang laten gaan?” Op beelden die Jens maakte, is effectief te zien hoe de vijftiger met zijn sleutel op het raam tikt en Jens vraagt uit te stappen. Wanneer hij dat niet doet, begint hij te prutsen aan de voorband.

Verdedigen

Aanvankelijk wou Jens naar eigen zeggen uitstappen en de man kalmeren, maar al snel eindigden ze op de grond, in het midden van de Dijver. Het levert weinig fraaie taferelen op. Dat beseft de taxichauffeur maar al te goed.

“Ik wou me enkel verdedigen tot de politie arriveerde”, stelt hij. De man zegt wel diep onder de indruk te zijn van de feiten. Grote verwondingen liep niemand gelukkig op. De politie kwam uiteindelijk tussenbeide en stelde proces-verbaal op. “Ik hoop dat het gerecht z’n werk doet”, besluit de chauffeur.

(MM)